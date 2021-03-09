【本報訊】now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪時，突遭警員搶走鋁梯，隨後反被指襲警被捕。他稱多名警員拘捕時把他按地拳打腳踢，身體多處受傷，並有創傷後壓力症狀，前年入稟區域法院向警方索償。案件將於下月開審，代表警隊的律政司被揭無視法庭命令，遲交文件達一個月之久。法官不信律政司解釋稱看漏眼，直言不可寄望原告能「奇蹟地」快速審閱文件作回應，下令負責本案的政府律師甚或律政司高層，向法庭寫信交代。

案件昨進行審前覆核，法官李樹旭指，律政司一方遲遲未呈交審訊文件冊編號索引，上周才完成，足足比法庭命令的限期遲一個月。法官質疑律政司是否將文件擱在一旁不理，反問怎能期望原告能「奇蹟地」（miraculously）對遲交文件作出回應，更揚言若律政司無視命令，法庭下達命令也變得無意義。

警員記事冊字迹難辨

律政司代表回應稱疏忽看漏眼（oversight），法官不滿解釋，稱看不到如此犯錯會是看漏眼所致，即使小型律師行也不會發生如此情況，何況是有層層監督的律政司。法官下令負責本案的律政司人員在三天內，以書面完滿解釋為何不遵從法庭命令，法庭之後再考慮有否進一步行動。

至於預審內容，原告指警方提供的片段攝於流動工作台上，拍不到工作台下方原告被打情況。律政司不同意，稱片段拍到事發前原告的行為及與警方發生過甚麼事，與案有緊密關係。律政司指，原告在案發前某些動作構成拘捕理由，警方不是非法濫捕，但拘捕時原告嘗試抗拒警方制服，構成襲警。

此外，律政司代表昨稱警員記事冊字迹難辨，「連我本人理解也有困難」，提出將內容繙譯成謄本，獲法庭接納。至於原告一方繙譯的警員口供紙內容，律政司聲稱譯文差劣及文法有錯漏，要求採用經核證譯本。

法官閱讀後指譯文雖然不完美，但未至於令人不明白內容；又指譯文並不是昨天才出現，律政司早已閱讀，而處理核證譯本需時，拒絕律政司申請。

案件按原定排期在4月8日開審，預計審6天。法官散庭前明言希望案件順利開審，「不要再有驚喜」。

案件編號：DCPI1635/19