元朗721白衣人暴動案今在區域法院續審，目擊證人L出庭作供，透露當日元朗站附近街頭起碼有100至200人聚集，他們大部份身穿白色上衣，手持木條或藤條狀物件。他因好奇而走到元朗站內觀察，見白衣人與乘客在站內互罵及互掟雜物。他揚言沒留意哪一方出手在先，但指現場人士曾揮動雨傘打到人，至於白衣人有否打中市民則「沒為意」。他亦是本案審訊中首名供稱在元朗站內見過警察的證人，指曾有白衫警方指揮官站在一名倒地白衣女子身旁守候，及後與同袍離開車站。

目擊證人L作供稱，當晚9時許在元朗站附近街上買外賣涼粉，當時街上起碼有100至200人聚集，由鳳攸北街伸延至鳳攸東街，「一路沿住成條街都係」，去到住宅YOHO Midtown一帶。聚集人士大部份身穿白色上衣，持木條或藤條狀物件，部份繫有看似國旗的紅色旗。

控方要求L在地圖上圈出白衣人聚集位置，L標示的位置約為攸田東路、鳳攸東街，以及鳳攸北街休憩處的三角形公園，地圖顯示現場鄰近十八鄉鄉事委員會。

官問藤條有否打傷乘客 證人：應該都揩到啩？

L聲稱，由於網上流傳元朗站會出現打人事件，他於好奇之下也前往元朗站，「望下有冇嘢會發生」，到場看見白衣人在F出口附近聚集。不久，上層月台有乘客下車湧至，白衣人開始與他們互罵及互掟雜物。

L多次提到不知道是乘客抑或白衣人先出手擲物，亦稱沒留意掟出的物件是甚麼。至於白衣人擲物及向圍欄及閘機揮舞藤條時有否打傷乘客，L亦稱沒留意，只謂「應該都揩到啩？」

另外，L是今次審訊中首名供稱在元朗站內見過警察的證人，稱站內曾有白衣女子倒地，表面無傷痕，但只顧大哭，沒有回答旁人提問，「唔知佢俾人打，定係自己撞到暈」。L稱， 自己在場留守倒地女子至防暴警員出現，當時有白色制服的警察指揮官曾現身在女子身旁，指揮官與同袍其後往英龍圍方向離去，當時是晚上11時許。

有白衣人「跑跑吓步瞓咗喺度」

翌日凌晨12時許，L由車站J出口落到地面，看見朗和路近英龍圍牌坊附近有人聚集叫囂。L稱該處白衣人初時為數不多，約十多廿人，而「其他人」則為數20至30人。L形容雙方「都好似想郁手郁腳咁」，原先身處站內的人亦有揮動雨傘。

法官葉佐文問，現場人士揮動雨傘實際有否打到人，L稱「都有嘅」；至於白衣人有否打中市民，L則稱「沒為意」。兩方對峙約10分鐘後，白衣人一方傳出聲音，大叫去旁邊地盤「攞架撐」，L隨即行樓梯返回車站，沒為意白衣人是否真的拿了武器，而市民亦退回車站。

L其後目擊有數名白衣人手持棍狀物，從英龍圍衝向J出口樓梯，追着退回車站的市民，其中一名白衣人「跑跑吓步就瞓咗喺度」。

L經G1出口返回元朗站大堂，其後望見J出口閘內仍有少量市民，閘外則有手持長形棍狀物的白衣人與市民對罵，「我諗起碼（白衣人）都有30人，前排後面都堆滿咗」。L指雙方對峙超過5分鐘，其後白衣人突然拉開捲閘，衝入站內。L見狀隨即逃走，沒留意此後的事態發展。

聆訊明續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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