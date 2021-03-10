工黨與社⺠連八名成員去年勞動節分成四人一組，到政府總部外請願，遭票控違反限聚令，成為首宗因示威而觸犯限聚令的審訊個案。案件今於東區裁判法院裁決，全部被告罪成。裁判官鄭紀航嚴斥八人，並指若認為分開四人一組遊行便不違反限聚令，是對條例「自以為是的概化」，最終判處各被告監禁14天，但緩刑18個月，而當日拒絕交出身份證的麥德正另加罰款2,000元。

鄭官判刑時指，認為當天八人多次無視警方警告，一意孤行明知故犯，行為亦遭傳媒廣為報道，或令市民認為可跟隨其做法。基於案件的嚴重性，判各人監禁14天，緩刑18個月。

吳文遠在判刑後指會徵詢法律意見，保留上訴權利，他自己並傾向提上訴。

八名被告分別為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，他們被指於去年5月1日在海富中心外參與受禁群組聚集。當日八人高叫口號，經扶手電梯登上天橋前往政府總部，途中警方以違反限聚令為由作出票控。麥德正拒絕交出身份證被捕，其他人則於接獲告票後獲放行，分組前往示威區。

警員認為屬各自獨立遊行 官：僅屬警員個人主觀看法

一名作供警員供稱，當日涉案8人分成「工黨組」和「社民連組」，兩組人先後在海富中心外前往立法會指定示威區，故認為兩組人士分別各自進行獨立的遊行。鄭官今裁決表明，認為這僅屬警員的個人主觀看法，故不會盲目跟從。

鄭官接納控方結案陳詞指，違反受禁群組聚集，在於聚集人士有共同聚集目的以及事先組織，而聚集人士之間互動跟他們之間距離，亦屬考慮因素。他不接納辯方指各被告之間有多於1.5米距離、因而不構成違反限聚令之說。

鄭官引述多個呈堂片段指出，各被告在示威區時有聚頭溝通。而據他目測，各人之間的距離少於1.5米，他們亦曾共同拉起橙色橫額，一字排開，並使用同一揚聲器等高叫口號。

警作供期間詢問同袍當日情況 官認為不影響證供可信性

至於有作供警員在審訊期間向同事查詢案發當日情況，鄭官引述該警員當時表示：「真係唔記得，我今朝都有問過地面負責嘅同事。」鄭官指出，「如此行徑不甚理想」，惟認為不會影響警員口供的客觀性與可信性。

另外，鄭官指限聚令的立法合憲，更引述英國封城做法，指封城獲裁定無違反《歐洲人權公約》。他稱條例限制人與人之間接觸，有公共衞生及安全目的。對於辯方指和平示威權利不應受干預或負上刑責，鄭官回應稱「勞動節遊行權利並不是絕對的」，又斥八名被告認為分開四人一組遊行便不違反限聚令，是對條例「自以為是的概化」。被告對警方的重覆警告不予理會，是「一意孤行」及「明知故犯」。

辯方求情指，當日遊行時間短，各被告亦有戴上口罩。而當時本港已有12天沒有新增個案，雖然鄭官判詞中提到疫情「今時今日仍未受控制」，又認為12天沒新增個案「並非甚麼了不起的事情」，但辯方律師則認為不能「事後孔明」。

黃浩銘、李卓人和梁國雄均有親自求情，其中黃向法庭表示：「本人係判刑上無情可求……今日判刑唔只對我一個，對我哋八個，係裁判官先生你對和平示威嘅判刑……我哋拭目以待。」

控方早前結案陳詞指，只要多於四人有共同目的聚集，不論距離，均屬違反限聚令，更指當日示威為市民帶來死亡風險。辯方反駁指控方說法荒謬，批評是否有共同目的根本與防疫「風馬牛不相及」。黃浩銘更厲言直斥控方：「假借生存權之名，打壓示威權之實。」

【案件編號：ESFS5-12/20】

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