房委會將推售最新一期綠置居計劃，消息透露，今期將以市價5折推售鑽石山啟鑽苑共2,112個單位，單位實用面積由184至481平方呎，售價由118萬至385萬元不等。房委會將同時推售523個柴灣蝶翠苑及青衣青富苑的貨尾單位；另首次將約800伙「租置計劃」單位納入今期綠置居計劃，供綠表公屋戶申請。消息指，房委會最快5月接受合資格的綠表人士申請，7月攪珠、9月揀樓。

料最快2023年11月落成 首期最平5.9萬

新一批綠置居包括全新的鑽石山啟鑽苑，將以市價5折出售。消息指，啟鑽苑共有3幢住宅大廈均樓高39層，2,112個實用單位面積由184至481平方呎不等，料最快2023年11月才落成。項目西面是鑽石山綜合發展區公屋項目第一期，東面則是居屋啟翔苑，毗鄰港鐵鑽石山站，交通方便。

消息指，啟鑽苑房委會參考今年1月鄰近私人及居屋屋苑成交資料，按市價5折計算，建議單位售價為118萬至385萬元，綠表申請者只需支付5%訂金，即最平單位約5.9萬首期就可成為業主。今期綠置居最快今年5月接受申請，7月攪珠、9月揀樓，房委會資助房屋小組委員會下周一（15日）將討論詳細。

僅限綠表人士申請 受公屋清拆影響優先

項目只限綠表人士申請，包括公屋租戶及已通過詳細審核的公屋申請人等，公屋戶毋須進行資格審查。揀樓次序方面，當局建議受公屋清拆計劃影響的家庭申請者優先揀樓，其次為家有長者家庭申請者，設800個配額，然後為其他家庭及一人申請者，也會預留300個單位供一人申請者。

房委會將在觀塘「綠置居」銷售處提供標準單位室內間隔模型、建築模型和項目資料供申請者參考，申請費用為250元，可親身交表或網上申請。當局預計項目總售樓收益為61.65億元，扣除總工程費後盈餘為25.21億元。

另房委會將同時推售523個柴灣蝶翠苑及青衣青富苑的貨尾單位，並首次將約800伙「租置計劃」單位納入今期綠置居計劃，供綠表公屋戶申請。

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