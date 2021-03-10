本港至今已出現3宗因接種中國科興疫苗後死亡個案，另有多人不適送院，3人情況危殆需在深切治療部留醫。病人政策連線主席林志釉在港台節目上表示，暫相信專家委員會指接種者死亡與疫苗沒有直接關係，但認為除了接種者有責任留意其身體狀況外，政府亦應有把關責任，確保長期病患者、有心臟問題等人士在身體狀況適合下才接種。

林志釉認為，疫苗接種中心目前沒有人手，又無使用電腦系統監察，或與醫管局的病人病歷系統互通，「呢個監察制度嚟講，暫時睇唔到有足夠保障畀市民，去確保佢哋身體狀況適合接種。」但他說，市民接種疫苗前要簽署知情同意書，確認已知悉疫苗風險等詳情，而且已獲解答相關疑問，直言「呢個內容有啲奇怪」，因接種中心現場沒有專業人士解答問題，「呢啲所謂知情同意書係一個免責聲明，當出現事故時，係保障政府多過保障市民」。他同時質疑接種者當時「係咪真係清楚明白（疫苗風險）呢？」

接種中心醫護應可查閱接種者病歷作「第二層把關」

對於公務員事務局局長聶德權指接種中心非診症地方，未必能查閱醫健通系統，林志釉並不同意，稱除醫健通外，公立醫院仍有系統可查閱病人所有病歷及用藥資料等，認為長者或未清楚其健康狀況是否適合接種時，接種中心醫護人員若有懷疑，系統便可提供資訊作「第二層把關」，以確保接種沒有問題，然而現時部份個案入院或死亡個案都與病人本身背景有關。

他認為，當局不應推卸保護接種者的責任，認為單是鼓勵市民諮詢家庭醫生意見並不足夠，應派人在疫苗接種中心接受病人諮詢，特別是長者認知能力有限，否則出現更多事故，會再打擊市民對疫苗的信心。

蔡堅促政府制訂可接種臨床指引

另外，醫學會會長蔡堅在商台節目表示，私家醫生對接種疫苗有憂慮，希望衞生署可制訂臨床指引，方便醫生判斷市民是否適合接種疫苗。他舉例，新加坡當局已制訂接種BioNTech（復必泰）疫苗指引，指明患有糖尿病、血小板低、免疫系統有問題，或曾移植肝腎等人士不應接種。 他指，醫生雖能判斷病人的長期病是否病情受控，但科興疫苗的數據不足，不清楚適合打針的標準，導致有醫生索性建議不要接種，認為欠缺指引並不理想，影響接種率。

西醫工會流行病委員會主席陳培光也表示，私家醫生現時亦有建議個別長期病患者暫時不能接種疫苗，但認為標準不算清晰，例如接種者若患有糖尿病、三高問題等，難以定義何謂「控制得好」。他建議政府訂立準則，清晰指出甚麽情況不能接種疫苗，又指政府訂明醫生接種不能額外收費，但醫生或需為病人檢視詳細病歷，量度維生指數、問診等，都是平日需要收費的項目，期望政府能清楚說明。

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