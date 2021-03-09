【本報訊】政府的外判檢測承辦商繼續錯漏百出，油麻地檢測中心的承辦商金域檢驗因上載檢測結果出現技術問題，遲了兩天才將結果通知檢測者，共6,000人受影響，當局表明對有關情況極不滿意，曾暫停委派金域負責新增的流動採樣站。另有檢測承辦商因化驗室出現環境污染，令樣本化驗嚴重滯後，至少兩名患者檢測後因遲遲未有結果，繼續帶病上班，最終延誤約一星期才確診，據悉，涉事承辦商同為金域。

食衞局停派流動採樣

食衞局昨公佈，負責油麻地社區檢測中心的服務承辦商金域檢驗（香港）有限公司，在收集3月3日檢測的樣本後，翌日完成化驗，同日按既定程序上載檢測結果期間遇上技術問題，未能將結果上載至信息平台，承辦商延至6日中午前才處理有關情況，並於同日將結果發送給檢測人士。至於3月4日採集的樣本，於6日完成化驗，在同日將檢測結果通知檢測人士。

食衞局表示，約6,000名市民受事件影響，他們的檢測結果均為陰性，事件不涉及檢測的準確性或有效性。食衞局對有關情況極不滿意，已嚴肅跟進，曾暫停委派金域負責新增的流動採樣站。當局指如再出現同類情況，會按合約作進一步跟進行動。

醫管局前晚公佈一間檢測承辦商化驗室出現環境污染，需要進行徹底清潔消毒，引致樣本化驗由3月2日起出現滯後，需將滯後的檢測樣本轉送至衞生署及另外三間化驗承辦商檢測，預計到昨日只能完成3月2日至4日積壓的樣本。據悉該承辦商也是金域檢驗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩宗個案受事件影響而延誤確診。其中第11114號41歲男子，居於粉嶺牽晴間1座，在大埔土木工程拓展署工務區域試驗所工作，3月1日開始流鼻水，2日交樣本檢測，之後繼續上班至3月5日，昨天才確診，患者的10多名同事須送檢。

第11098號35歲男子，為一名工程項目聯絡員，2月28日出現咳嗽，3月2日遞交樣本，之後繼續上班至6日，到前天才確診。