元朗721白衣人暴動案，今在區域法院續審，聆訊進入第13天。證人E今供稱，當日有20至30名白衣人在元朗站F出口與G出口之間聚集。由於他認為白衣人有攻擊性，遂出言喝止他們，卻即時遭人以兩把縮骨遮施襲，後來再有一名雙手持棍的白衣男子欲襲擊他，千鈞一髮之際，E的妻子攬住丈夫，施襲男子的棍最終沒有打下來。

證人E當晚知悉襲擊事件後，與妻子特意到元朗站協助有需要市民，他今繼續作供稱，入站後發現現場很嘈吵，又見約有20至30名白衣人在F出口與G出口之間聚集，部份人手持木棍指罵市民，又向閘內市民揮棍。由於有玻璃圍欄阻隔，當時以他所見，白衣人並無打中閘內市民。

不過，E稱白衣人動作有強烈攻擊性，「我第一下嘅意識（對方）係要攻擊人」，故他開口叫白衣人停手和停止攻擊。惟E出言喝止白衣人後，立即遭對方施襲。白衣人群中一名身穿淺色恤衫的男人，雙手各持一把縮骨遮，傘身沒有打開但遮骨拉長，並從上而下攻擊E，打中E的頭。

其後另一名白衣人走到E面前，雙手各持約兩呎長的棍，並舉起其中一支，準備攻擊E。此時E的妻子立即撲向E並攬住他，背向白衣人。E稱不肯定白衣人是收手還是「定咗格」，總之他沒揮棍打到妻子身上，E亦沒有被打中。

被淺色衫男子揮縮骨遮打中後，E的左臉、左眼角、左手食指各有細小傷口，手指及眼角各縫三針。聆訊繼續。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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