人民力量成員錢寶芬於2018年9月到高等法院旁聽聆訊，卻因安檢問題在梯間推跌外判女保安員，經審訊後被裁定普通襲擊罪成，判監七天，緩刑一年。她不服定罪提出上訴，案件今於高院處理，其間主審法官陳慶偉大談高院保安措施，趁庭上有旁聽人士懷疑以手機拍照，直指本港法庭保安屬全世界「最鬆懈」，並謂英國「電話都唔畀帶，因為可㩒掣引爆炸彈」，更揚言「殺法官都唔係唔會做嘅事」。至於上訴案則押後裁決。

代表上訴人錢寶芬的大律師陳詞提及，上訴人當時或只是意外觸碰阻止她上樓梯的女保安員，並非有心，但原審裁判官沒有考慮這個可能性。法官陳慶偉不同意，指已有保安「叫住佢唔好走」，但錢仍強行衝前，故並非意外，直指她是罔顧後果。

過往有法官曾「俾尿淋過」

陳官自言每天到高院上班也要經過安檢，並非只有一般市民需要通過安檢程序。大狀聞言驚訝道：「你都要？差人唔使喎！」陳官自言高院有3處出入口，均有保安看守，「我哋日日返工，認得我哋，當然鬆啲；但你話完全唔需要，我就唔同意喇。」

大狀續稱，錢寶芬年紀非輕，不會「咁蝕底」突然衝向保安員。惟陳官以他處理過的審訊案件作例子反駁，「呢度啲謀殺案，三言不合，一拳打去就死人，好多都係老人家」，又指有些老人家很溫和，但亦有具侵略性者；老人痴呆患者亦有「郁都唔郁」以及「好暴戾」之分。陳官說完向大狀補充謂：「我唔係講你當事人。」

此時庭上保安懷疑旁聽席有人偷拍，上前了解，陳官要求該名人士收起電話之餘，又趁勢指出：「嗱，咁就有拗撬喇！」陳官進一步稱，法庭不准有人帶水入庭，原因是有法官曾「俾尿淋過」，更向大狀稱相關措施「保障埋你哋」，又謂曾有人帶刀入庭，劈在枱面上。

官直指「殺法官亦都唔係唔會做嘅事」

陳官認為：「香港法庭嘅保安係全世界最鬆懈嘅法庭。」他舉例指英國法庭不容攜帶電話內進，以防「㩒掣引爆炸彈」，「殺法官亦都唔係唔會做嘅事」。

律政司陳詞則指，裁判官已就兩名保安員證人的口供作出充份分析，雖然二人口供有分歧，但不影響裁決。陳官將上訴案押後裁決。

前警司朱經緯於2018年9月14日執勤期間襲擊市民罪成，及後於高等法院提出上訴。上訴人錢寶芬被指於上訴聆訊當日在法院地下至一樓的3號樓梯間襲擊女子張蘭綺，張聲稱跌倒後盆骨骨裂。

【案件編號：HCMA273/19】

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