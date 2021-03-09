【武肺第四波】

【本報訊】本港累計有三宗接種科興疫苗後死亡事件，政府堅拒暫停為長者注射國產疫苗。內地和澳門均不建議60歲或以上長者注射科興，但公務員事務局長聶德權聲稱，本港情況與內地不同，長者的感染個案和死亡率偏高，注射效益大於風險。根據統計資料，去年至11月本港60歲以上確診者死亡率為7.7%，比內地疫情回落前同組別確診者死亡率的10.5%低。

科興疫苗60歲或以上臨床數據不足，內地及澳門均不建議有關人士接種，本港開始接種計劃後累計有三宗接種後死亡事件。聶德權昨於港台節目《千禧年代》表示，接種疫苗後出現預期的嚴重副作用，是藥廠和專家意料之內，專家會進行臨床評估，檢視是否與疫苗有直接關係。

稱整體效益大於風險

政府一直未有釐定中止接種機制，聶德權指，判斷原則是疫苗的整體效益是否大於風險，並須由專家評估及建議。他聲稱，雖然疫苗在60歲或以上群組的臨床數據較少，但「唔係話60歲以上就唔可以打」，本港在過去一年、尤其第三波疫潮中，「長者個感染個案係多嘅，同埋死亡率係高嘅，都係一個高風險嘅群組」，與內地及澳門情況不同。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨於商台節目表示，打疫苗仍然安全，目前毋須叫停接種計劃。不少接種者是因為打針時心情緊張，才引致心悸或頭暈等反應。由於展開接種計劃的時間太短，目前不宜將本地接種者死亡率與科興藥廠的臨床測試數據比較。

根據衞生署資料，截至去年11月，本港60歲以上確診者死亡率為7.7%，但其中60至69歲組別，死亡率只有1.6%，70至79歲組別死亡率則為8.3%，80歲或以上死亡率則達29.7%。內地《中華流行病學雜誌》引用去年1月20日至3月24日的內地數據，60至69歲及70至79歲組別死亡率為6.4%及14%，均遠高本港。

民主黨斥令公眾失信心

民主黨醫療政策副發言人袁海文質疑，聶德權引用似是疑非的資料強推科興疫苗，做法只會令公眾更失信心，「香港𠵱家未係風險好高」，數據亦反映兩地差異不大，政府應以保護長者和長期病患者為先，批評政府不負責任。

袁海文又擔心，部份獨居長者沒有足夠能力判斷個人健康狀況，建議政府暫不應安排60歲或以上人士緊急接種。民主黨已設立熱線，協助因接種疫苗而出現不良反應的人士及家屬。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，社會近日就科興疫苗接種有不少爭論，就60歲以上及長期病患者這群組，當局可考慮會否暫停為他們接種科興疫苗，當檢視所有相關數據，讓市民消化後，再決定如何重啟有關接種。