【政治熱話】

【本報訊】 早前全國港澳研究會理事田飛龍提出北京提出「愛國者治港」，不是要「橡皮圖章或忠誠的廢物」，而是「賢能的愛國者」，近年被吹捧成「習近平智囊」的內地學者鄭永年，昨接受黨媒鳳凰網訪問時稱，即使實現「愛國者治港」，有人亦會假表態假忠誠，所以要有機制找出能人，他舉例香港商界不乏能人，但關鍵是「怎麼把他找出來？」有時事評論員認為何謂愛國者根本沒有標準，最後仍是當權者說了算。

新選舉法大幅閹割立法會直選議席後，民主派預料遭全面封殺，近日北京將槍口對準建制派，先是中共護法田飛龍撰文「溫馨提示」新選舉制度是一種更嚴格的問責機制，北京不要「橡皮圖章或忠誠的廢物」，而是要「賢能的愛國者」，鄭永年接力再向建制派開刀，明言即使是愛國者，有沒有能力解決問題也須考量，因「假忠誠」、「光是表個態」是十分簡單。他所指的能人要懂內地政策，亦要將「香港的實際問題放到『一國』的框架內來解決」，而他稱香港缺少這種人。

主持人問鄭是否要大膽引入「新香港人」加入治港團隊？鄭指不論新香港人或老香港人，香港問題不是沒有人才，而是殖民地留下的一些制度已落伍，要重新擬定標準，「如果光看背景身份的話，有時候會出現問題的，如果太狹窄地看的話，反而會把更多的人排除在外了。」他又指香港缺少找出能人的機制，又指商界過去幾十年不缺能人，「那麼怎麼把他找出來？」

北京由03年50萬人上街開始，不時歸咎香港有深層次矛盾未解決，正如主管港澳事務的副總理韓正日前指香港的房屋問題不解決。鄭永年一再重複香港人應「少搞政治化」，又指台灣開放政治後「人人都去搞政治」，GDP被新加坡拋離。他屢提房屋問題，指新加坡人亦「有組屋的話，就愛新加坡」，對大部份老百姓來說，「有了利益就愛國」，「不是利益相關者，我怎麼來愛（國）呢？」

劉銳紹：愛國標準由官方定斷

時事評論員劉銳紹指出，何為愛國最終亦是官方憑其當刻政治利益定斷，「佢話你唔愛國，邊有得反駁？」，在中共眼中永遠不會有信得過的人，「呢刻信你係因為有政治需要，統一戰線」。而在商界的戰線，劉銳紹認為，特首選舉一向投暗票，在北京眼中，一直認定部份商界「唔聽話」，藉今次機會安插一班「為自己所用」的人進入選委會。