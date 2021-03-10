47名參與民主派初選的人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，還柙至今超過一星期，親友仍舊風雨不改到荔枝角收押所探望被告者，為求爭取15分鐘的見面時間。今早到場的人士包括獲保釋及未起訴的前立法會議員鄺俊宇，以及民主黨李永達、劉頴匡女友Emilia、沙田區議員石威廉，民協廖成利等，當中亦不乏被告的大學好友。

得知車路士不敗感高興

Emilia今早與石威廉一同到收押所探望劉頴匡。她稱劉頴匡精神不錯，但因探訪時間與劉早餐時間重疊，故他仍未食早餐。在15分鐘的見面中，劉向她提及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機昨日前來探望眾被告，令劉大感鼓舞；但他亦擔心樞機的身體狀況，「好似好頻撲，好攰咁。」希望他能保重、小心身體。石威廉則向劉報告所有英超、歐聯賽果，「阿匡都係車路士球迷，但獄中好少收到（球賽）資訊。」又笑稱「佢（劉）知道車路士喺杜曹（車路士領隊）之下都不敗，好開心。」Emilia續透露指，「佢（劉）仲話大家喺入面係咁笑利物浦。」

11名保釋覆核案件將於周四（11日）、周六（13日）及下周一（15日）作聆訊，Emilia指劉雖不便評論，但寄語大家要以堅定的心去面對前路。她續指，本來帶了外套與衣服予劉，「我今日先知原來係要一套衫褲鞋，一套出一套入。」結果因沒有帶鞋，只能夠明日再來。

黃大仙街坊憂施德來情況

黃大仙區議員沈運華今與民協廖成利結伴探望施德來。沈指施德來精神良好，「見到佢都放心啲，見佢心理狀態都幾好。」他透露，今日主要是為下周一施德來保釋上訴，簽署監誓細章及處理法律文件；亦有討論少許黃大仙的區務，「啲街坊都擔憂嘅，所以都幫忙轉達。」民協廖成利則指，現階段主要由施德來太太及其親友前來探望，民協會提供適切協助。

前立法會議員鄺俊宇、民主黨李永達今早也有到場，鄺未有回應任何提問，而李則稱，他們今是前來探望黨友尹兆堅，指他身體狀況良好，同樣未有透露更多便離開。

今早也有不少家屬及親友前來探訪，但都保持低調，不願接受傳媒訪問，有被告的女朋友特意趕及上班前探訪，梁晃維的大學朋友也有前來探訪以示支持。

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