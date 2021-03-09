反修例運動加上《國安法》陰霾下，不少抗爭者身陷囹圄，刑期動輒以3年起跳。在「理大圍城」留守13個日與夜的抗爭者眼見身邊同路人陸續因不同罪名被捕，今年初獨自遠走，日前成功抵達美國，希望獲批政治庇護。他接受《蘋果》越洋訪問時指，《國安法》實施後港府只會「拉到冇人夠膽出聲為止」，希望流亡的抗爭者在外地不同地方組成團隊，為香港重光奮鬥。

早前47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，當中43人仍身陷囹圄，有人說法庭一牆之隔外，也不過是更大的監獄。21歲的阿翔（化名）2019年反修例運動期間參與過大大小小抗爭，包括衝入立法會、中大保衞戰和理大圍城，其中他在理大度過了13個日夜，開過兩次記者會，「當中發生嘅嘢唔會忘記到，太多人受傷、喊、走唔到，到後來筋疲力盡」。

阿翔說當時留守到尾聲，警方最終沒有「爆門」搜索，「佢哋有鎖嘅門係唔開，因為如果爆門要爆晒全個Poly所有門，變咗破壞學校資源」，結果出乎大家意料之外，他是在警方撤退後，混在人群中就這樣走了出去。理大的記憶都藏在心裏，同時亦成為恐懼被捕的夢魘，「我覺得我最需要走係因為兩個記招，呢個係最主要原因，我驚始終都會搵到我，因為陸陸續續都有人俾人拉，有啲好耐以前嘅case突然都搵相關嘅人拉」。

嘆留港無用 憂被捕讓理大圍城失見證人

2020年初武漢肺炎在港爆發，抗爭活動無奈停止，阿翔開始覺得，留下來的作用不大，亦擔心一旦被捕，理大一役的歷史會少了個見證人，「2019年12月到2020月12月，覺得留低幫唔到啲咩，只會多個手足俾人拉，二來好多人問做咩唔走……我有呢個身份，理大入面嘅嘢可以由我把口講出嚟，由一個受害者身份又好，手足身份又好，如果他朝港共政府發現我嘅身份拉咗我或者被消失，咁我就真係唔可以再同大家講，（唔可以）保護呢段香港歷史」。

阿翔與父母關係疏離，亦沒有BNO，經朋友幫忙，輾轉到了美國，計劃申請政治庇護。今年初他帶着兩萬港元隻身出發，旅途上心情忐忑，憂慮隨時被捉，幸好有驚無險，「都係博一博，萬一中途被截，可能真係會送中，但冇計啦，當初走都係一個冒險，反正都返唔到香港」。 他對於留在香港的抗爭者，顯得更為擔心，「我知道香港有一班手足仲奮鬥緊，我理解佢哋有啲想等手足出嚟之後一齊走，但係我諗最壞打算係，班手足未必真係出得返嚟」。

望有憂慮同路人盡早計劃離開

阿翔說《國案法》後，近日43名民主派人士不獲保釋，是意料之內的制度崩壞，「大家應該早已預計得到，上至議員，下至普通市民，將來只會越拉越多，拉到冇人敢膽出聲為止。」他認為有憂慮的抗爭者，應該盡早計劃離開，任何抗爭證明，都可成為申請政治庇護的原因，「唔想見到手足好似之前喺機場俾人拉落機」。

他相信大家在海外仍可為香港努力，各地形成手足團隊，香港將來會重光，「呢度曾經係我哋出生、由細到大都喺度，雖然講唔上好大感情，但我諗或多或少喺每個人心目中都佔咗一地位，只係依家呢個地方俾港共同中共摧毀咗，他朝有一日我哋成功重光，我諗我哋會令佢變得更好，同埋以後都唔會俾港共入侵」。

「從不後悔抗爭」

對於2019年種種，阿翔說從不後悔抗爭，回憶抗爭以前，他對人生有很平凡的期待，未知今後能否在地球另一端實踐，「同普通人一樣想安居樂業，退休有時間去香港海灘清潔吓環境、執吓垃圾，因為成日都俾人亂拋垃圾」。

阿翔是在抵達美國前接受訪問，入境後正被當局羈留，據了解，他已循法律途徑尋求政治庇護，正待移民局處理申請。《蘋果》向美國國務院查詢香港抗爭者申請庇護情況，暫時未獲回覆。

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