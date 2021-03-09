拜登上任前後，中國持續派軍機越過台灣海峽中線，測試拜登對華政策的意圖明顯。日前人大記者會，外長王毅向美國放話，說中國政府在台灣問題上「沒有妥協餘地，沒有退讓空間」，「海峽兩岸必須統一，也必然統一」。拜登政府對華政策已明顯朝妥協方向修正，若中國對台「武統」，美國的反應會如何？這是當今世人關注的問題。今年是中共建黨100周年，明年則面臨中共換屆的權力繼承，習近平固然急欲建立豐功偉業以鞏固權力，而民眾也似乎認同「統一」乃天經地義之事。在完成對香港的「二次回歸」大業之後，進一步完成對台統一，那麼歷史勳業達成，權力繼承也就順理成章也。

但台灣安全不同於香港，它不僅涉及美國民眾的自由、人權價值觀，更直接涉及美國亞洲盟國的安全。一旦中國佔據台灣，日本的海上貿易與能源運輸線、日本宣稱擁有主權的尖閣諸島（釣魚台）都將受到嚴重威脅。對澳洲而言，中共軍突破第一島鏈，將使中國介入印太區域的能力大為提升，對印太國家以規則為基礎的國際秩序構成挑戰。韓國不用說，甚而俄國、朝鮮都不希望見到目前的戰略平衡被打破。即使親中的菲律賓、越南，其他東盟國家，都因南海主權及安全問題而不會支持中國「武統」。

拜登的首次國家安全戰略指南，明確指出美方將支持台灣這個主要的民主政體和安全夥伴，強調美國對民主台灣的承諾「堅若磐石」。回應王毅的談話，白宮發言人重申，華盛頓將「持續協助台灣維持足夠的自衛能力」。日媒報導，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀將在本月中旬訪問日本，與日本磋商強化「美日同盟」，組成「東亞抗中連線」。美軍印太司令部司令Philip Davidson強調台灣居於第一島鏈的重要性，認為加強盟國與美國對中共的嚇阻能力絕對是當務之急。

就近日中美雙方就台灣問題的互動來看，基於亞太戰略形勢，縱使拜登政府放緩友台行動，但實質的、安全的保護不會後退。而美國的軍事實力在發展太空軍後絕對超強，不容小覷。

但中國在絕對權力下的「武統」意志也不容小覷。

網傳習近平兩年前說過，「真正的危機，不是金融危機，而是道德與信仰的危機。」

但什麼是中國當今的道德觀？舊日的道德底線「己所不欲，勿施於人」，現在早就被拋到九霄雲外了。「損人利己」這個過去認為不道德的言行，現時已實際成為道德準則。因為「損人」尚有「利己」的目的；而社會上大量的行為，是「損人」而「不利己」的。

「損人而不利己」逐漸也成為相對較有道德了。進一步的發展是「損人也損己」，也就是說，為了「損人」哪怕對自己造成損害也在所不惜。比如為了把對方打死，寧可自己斷兩條腿。

還有再進一步的發展，那就是「損人哪怕更加損己」，也就是說，哪怕自己送命也要打斷你兩條腿。因為「損人」就是目的，不但絕不益你而且要拼死害你。

有律師朋友講一些離婚官司，說雙方的仇恨，已經到了這種失去理性、不再計算損益的程度。

在一個以敵情觀念、散播仇恨而建立權力和鞏固權力的社會，其道德水平逐漸走到這極端，怕是必然之事。

只有理解一個將敵情觀念作為管治意識的政權，明白這種道德觀，才能夠明白香港這些年的變化發展，並以之作為觀察未來台海局勢變化的因素。

因為，非理性的行動儘管不利於整個社會，卻有利於個人權力。

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李怡