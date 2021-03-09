具四十多年歷史、俗稱「棚仔」的欽州街臨時小販市場，同樣生意大跌，當中唯一一家專賣日本製布料的「信昌匹頭布行」老闆娘Tammy說，生意跌剩三成，尤其最近深水埗被視為「疫區」，客人寧可從其社交媒體專頁挑選布料落柯打，才到店光速付款閃人。

零售客人購買布匹的取向，隨疫情不斷轉變，開初外科口罩短缺時，最多人購買口罩用布料，後來「最多人嚟買zoom布」，即是用作線上會議、上課的綠色布幕。「以前新年前好多年宵、工展會，佢哋一嚟就會買十幾碼紅色，用嚟收檔遮住個檔口，今年都冇呢類客啦」，以往棚仔一直是時裝設計系學生尋寶之地，布販生意主要靠他們，Tammy估計，這些學生在家上課，連畢業展都取消，棚仔這年也少了學生客，只剩下少部份手作人來購物。

信昌與棚仔內的「應利布行」在疫潮初期曾縫製布口罩，免費送贈有需要人士，但應利生意已跌至不足一成，「有時一日都唔發市，𠵱家劃咗（強制檢疫）區就再無一半」，檔主何應說，因應客人減少，不少檔販都減少看檔人手。

搬檔等如趕絕布販

政府2015年提出清拆欽州街臨時小販市場，原定於2021/22年興建居屋，並把布檔搬遷至通州街臨時街市，當年棚仔檔主與義工成立「欽州街布販市場商販關注組」，何應是棚仔關注組主席，多年來向政府爭取檔販權益，但政府至今仍未與檔販就搬遷計劃達成共識。何應說，自去年疫症爆發後，食環署曾派員與檔販傾談一、兩次，但雙方都默許先暫緩，待疫情放緩再議。「老實講，𠵱家疫情生意咁差，如果要搬，就係趕絕呢班人㗎啦」。

現時小販牌費每月港幣約300多元，每年逾4,000元，但何應說，因應經濟低迷，食環署自18年起已沒再收取檔販租金，檔販亦無法申請防疫抗疫基金。「政府唔收你租，係想利用呢條橋，到拆就話『我都冇收你租』，到時容易講嘢，話我哋唔合法。我哋唔係唔想交租，係你哋（政府）唔收我哋租咋！我知政府條屎橋，係想製造輿論，以民打民」。

何應強調「唔係要阻人發達」，同意把棚仔用地興建住宅，儘管通州街臨時街市人流冷清，亦同意搬遷安置，不過若依據政府規定，通州街臨時街市檔位，將根據市值租金七折計算，「即2,000幾至7,000幾一個月租，我哋𠵱家一年先4,000幾蚊，如果一嚟去到一個月7,000幾，仲要計競投價，咪分分鐘過萬一個月？」何應說，棚仔每個檔的貨都不同，即使位置很入，客人都會找到他們，不是位處門口位就有着數、較值租，關注組寧願劃一檔口價錢，抽籤決定位置，不用競投。

但對於將來棚仔去向，他已不抱希望，「反送中件事起，對個政府已經灰晒心，冇晒信任，以前我都好積極諗嘢搞番旺個場，𠵱家我哋都灰心，個政府都唔聽人講嘢……如果佢真係要加租，我哋都唔做啦」。