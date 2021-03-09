【本報訊】前年11月警方在葵涌拘捕偷車賊時遇反抗，一名賊人登車欲逃並衝向警察，警察開三槍制止，賊人身中兩槍就擒，謂：「我中咗槍，我偷車咋，阿sir。」兩名賊人昨在區域法院承認多項控罪，中槍賊另承認串謀收錢斬人，還柙至本月19日判刑。辯方稱被告腋下和手臂中槍，很可能喪命，只是僥倖生存，會重新做人。

另就串謀斬人案認7罪

中槍的首被告陳傑瑛（28歲）承認盜竊、危險駕駛、管有武器、藏毒等19罪，次被告陳偉堂（44歲）承認企圖盜竊和襲警兩罪。首被告另就串謀斬人案承認7罪。

開槍事件前一個月，首被告亦曾偷車和無牌駕駛，遇警察截查時開車逃去。11月16日凌晨，首被告駕駛另一輛偷來的車，偕次被告到葵德工業中心再偷車。兩名埋伏警察現身制止，糾纏間制服次被告，但首被告乘機登車，倒車衝向各人，然後企圖逃走。

警署警長拔槍攔截，見車繼續衝前，兩秒內連開兩槍。車撞欄停下，警署警長上前，但見車輛疑欲再衝向他，故開第三槍，首被告最終就擒。車上搜出兩把開山刀和冰毒，首被告稱刀用來嚇走暴徒，最後吸冰是案發的凌晨。

至於串謀斬人案，首被告供稱男子林鎮勇告訴他有人出錢，請人斬名叫鄭耀棠的麵包店東主。首被告偷車參與，10月29日凌晨駕車到西貢撞向鄭，鄭避開，車鏟上花槽卡住。首被告與林等人棄車，劫走路邊的士逃去。

案件編號：DCCC424、719/20