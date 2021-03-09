【本報訊】早前有港人以LOTR（Leave Outside the Rules）方式提前到英國居留，欲取回強積金被拒；惟今年1月底英國正式開放BNO簽證服務後，有部份強積金受託人公司「開綠燈」，其中宏利向本報證實，上月底已發出新指引，釐清BNO簽證獲接納為申索永久離港、並提早提取強積金的證明文件，但需視乎當時移民政策。積金局發言人回覆指，受託人擔當把關角色，會整體考慮相關事實和資料，當中包括BNO簽證。

本報另向滙豐、BCT銀聯、友邦及永明查詢，業界對BNO簽證的解讀大致相若，均表明會按積金局既定要求處理，強積金成員若以永久離港前往英國為由提出申請，可提交BNO簽證連同其他相關證明文件。其中BCT銀聯發言人回覆指，是否需要提交額外附加證明，由個別受託人自行就每個個案的整體相關考慮，再作出個別決定。

根據本報獲得的宏利內部指引，永久離港申索情況有三種，一是離港往中國內地；二是家庭/配偶簽證/許可證；三是離港往英國BNO簽證，其中BNO簽證部份屬於新增項目，相信是讓前線同事更有效與客戶溝通及講解。

須宣誓及提供其他證明

宏利財富管理經理Mic接受本報訪問時透露，BNO簽證是永久離開香港的新方法，由於過去欠缺相關指引，引起業界及客戶不少猜測，一度以為要獲批英籍才符合提早提取強積金的資格，如今公司最新指引清楚說明BNO簽證屬有效證明。

Mic續指出，提早提取強積金的申請人仍要到民政事務處宣誓，以及提供其他證明，而且「越多證明越好」。他又透露有兩名客戶12月底以酌情入境安排（LOTR）移英，當時已宣誓惟未能提早領回強積金，如今透過申請BNO簽證再闖關。

新指引公佈後，Mic指已有五位客戶準備透過半自由行、將強積金累計權益轉移至宏利賬戶，為移英做好部署，「始終打咗咁多年工，自己錢嚟㗎嘛，梗係袋喺身最好啦」。他又提醒近日投資市場較為波動，建議移民前將資產轉移至保本基金，避免資產大幅縮水。

宏利發言人回覆指，若成員取得有關可在香港以外地方居住的文件證明，例如居留簽證，可向公司申請提早提取強積金累算權益，收妥及核實所需文件後，會按積金局的指引及法定程序審批申請。

宣誓紙無設定有效限期

根據強積金法例規定，強積金受託人處理以永久性地離開香港為由提早提取強積金的申請時，須擔當把關者角色，審視申索人提供的證據，以判斷是否信納申索人已獲准在香港以外地方居住。積金局發言人補充，法例要求受託人評估有關申索時，必須檢視全部事實和資料，包括BNO簽證。

另外，市傳宣誓紙有效期僅得半年，強積金發言人回覆說法不屬實，強調宣誓紙沒有設定有效限期。另有業界人士指出，宣誓表格由積金局提供，並會不定期更新，對上一次更新為2019年，除非有新版本，否則宣誓表格依然有效，從無聽過半年有效的講法。

近年持續有人以永久離開香港提早提取強積金，2019年有30,300宗，涉額48.45億元；2020第一季及第二季，分別有7,600宗及6,000宗申請，涉額12.95億元及9.9億元。若作出虛假或具誤導性的陳述，藉詞提早提取強積金，或會被檢控，首次定罪，最高可被罰款10萬元及監禁一年；其後每次定罪，最高可被罰款20萬元及監禁兩年。