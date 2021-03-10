中共強行「完善」香港選舉制度，引起國際社會迴響。中國駐英國使館臨時代辦楊曉光今日向多家外媒宣稱，落實「愛國者治港」是推進一國兩制事業、保持香港長治久安的實際需要，強調中央有憲制權力，其所做的是都是合憲、合法、合理。

強調「完善」選舉制度是中國內政 外國無權干涉

楊曉光舉辦網上媒體吹風會，介紹中共「完善」香港選舉制度的有關情況，同時回應英國廣播公司（BBC）、《金融時報》、《經濟學人》等媒體的提問時稱，香港是中國的一個特區，香港選舉制度如何發展和完善是中國內政，任何外國都無權干涉。

不點名批評有外部勢力支持亂港分子

他續指，中央現在「完善」香港選舉制度，是因為近年尤其是修例風波以來，反中亂港勢力和本土激進分離勢力公然鼓吹港獨，通過選舉平台、立法會、區議會或公職人員身份，肆無忌憚進行反中亂港活動，癱瘓立法會運作，阻撓港府依法施政等。他又不點名批評有外部勢力明目張膽公開支持反中亂港分子，重申香港事務純屬中國內政。

至於香港選舉制度如何被「完善」，楊重申，特首選舉委員會將獲賦權，選出較大比例的立法會議員，並可直接參與提名全部立法會議員參選人。

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