【本報訊】政府至今接獲最少45宗接種武肺疫苗後需入院的非預期及嚴重事件，但部份個案並無交代。其中一宗未有披露個案為一名74歲男子，3月1日接種科興疫苗，六日後因左邊身無力，入院發現有出血性中風。有醫生協會批評，政府越隱藏接種疫苗資訊，越影響市民信心和觀感。

政府專家顧問許樹昌表示，一名男子3月1日接種科興疫苗，3月7日左邊身無力﹐入屯門醫院接受治療，經電腦掃描顯示右邊丘腦出血，有出血性中風，但毋須入深切治療部。病人本身有高血壓、高血脂及糖尿病等長期病，相信在接種疫苗後六日才患上出血性中風，與疫苗無關。

7女士接種後不適 最年輕23歲

衞生署昨晚則選擇性公佈了另一宗接種科興疫苗後異常事故，個案涉及一名3月3日曾在源禾路體育館社區疫苗接種中心注射科興疫苗的51歲男子。事主本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症，至3月6日開始感到氣促、咳嗽和有痰，周一於伊利沙伯醫院急症室求醫，初步診斷為急性心肌梗塞，須轉往深切治療部作進一步治療，現時情況危殆。

政府新聞處昨晚再公佈七宗注射疫苗後送院個案，五宗涉及科興接種者、兩宗復必泰，全部毋須留院。七個案事主全為女性，年齡23至74歲。其中接種科興疫苗的香港中央圖書館社區疫苗接種中心周一有兩人打針後不適，分別感到左邊手腳虛弱及暈眩及左手臂痲痺。錄得兩宗死亡個案的官涌體育館社區疫苗接種中心，周一又有一名64歲女子打針後感到呼吸急促及異常胸部疼痛。龍琛路體育館社區疫苗接種中心則有一名70歲女子接種復必泰疫苗後皮膚出現皮疹，被送往北區醫院治理。

政府未有披露所有接種後不良反應個案，公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，政府可參考英國政府設立一個公開、讓市民參與的網站，「短時間內會更新接種人數、幾多個人出現不良反應同死亡個案，基本上所有人都可以睇到」，資訊越公開透明，市民觀感越好，「收收埋埋會影響大家信心」。