【本報訊】機管局前年8月取得禁制令，阻止市民在機場示威。人民力量成員錢寶芬翌月在客運大樓外巴士站，手持五大訴求標語及坐下，並接受傳媒訪問稱「點樣阻到你？你𠵱家有班機因為人哋企喺水牌前面，你就起飛唔到？」最終被捕。她昨承認藐視法庭罪，法官李運騰指罪行性質嚴重，惟考慮到被告有悔意，行為沒明顯阻礙機場運作，終判監30天，緩刑一年，但下令她支付高達40萬元訟費。

官：蓄意違反禁制令

錢批評律政司「又要錢又要人」，惟基於上訴或再衍生訟費，未必就訟費上訴。辯方昨求情指，被告從沒辱罵或威脅任何人，被捕時亦沒抗拒警員，在同類案件中不算嚴重。李官則謂，香港是國際城市，機場則是香港的大門，堵塞機場會影響整體社會運作，後果尤其嚴重；被告蓄意違反禁制令，所為直接挑戰法治，必須判處阻嚇性刑罰。惟考慮本案屬於單一事件，歷時僅一小時，運用酌情權判緩刑結案。

律政司向被告追討約48.2萬訟費。被告是退休懲教人員，每月可獲9,000元長俸，自住單位已供斷按揭，李官最終下令她向律政司支付40萬元訟費，兩個月內繳交。

案情透露，網民號召於前年9月7日堵塞機場，當日機管局職員、執達吏、警員等在機場巴士站視察，其間被告一直坐在通道欄杆上，手持五大訴求標語，又接受傳媒採訪明言示威行為無礙機場運作。執達吏其後宣佈執行禁令，但被告拒絕離開，最終被捕。

案件編號：HCMP231/20