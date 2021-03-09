春天濕氣重兼易肝火旺盛，身體稍為變虛弱，便容易受生蛇侵襲。中醫師表示，臨床上不少人因生蛇反覆發作，或出現神經痛後遺症而感困擾，建議病人康復後要調理身體，推介飲祛濕茶或食用淮山、陳皮等食材健脾祛濕，配合足夠休息、適當減壓及戒吃生濕食物，預防復發。

註冊中醫師倪詠梅表示，冬春轉季都是生蛇的高發期。在中醫理論，生蛇病人的皮損患處猶如蛇行，故名為「蛇串瘡」，屬於與濕有關的皮膚病。當濕熱、火毒凝聚在人體肝經，發作在皮膚上，便會引起生蛇。春天潮濕，加上肝火及肝風旺盛，故較多人在此時病發。臨床上年輕的生蛇病人主要因工作壓力大、欠缺休息，分別引致肝氣鬱結、肝火旺盛而觸發生蛇，老人家則因為身體虛夾有火而出事，尤其本身有糖尿病、高血壓等長期病患。

生蛇與生活、飲食習慣息息相關，例如日常飲食不節制，吃太多濕熱或可生濕的食物，令身體積聚內濕，例如嗜飲酒、生冷食物如壽司；水果如菠蘿、荔枝及芒果，尤其雪凍了的水果；海鮮、奶或製品；甜食或甜飲如奶茶、珍珠奶茶等。如同時喜歡吃煎炸、熱氣食物，便會形成濕熱，也可增加生蛇的機會。至於平日常常捱夜、唔夠瞓，身體會變得陰虛火旺，夾內濕、外濕、火毒，也可誘發生蛇。

生蛇不但可留下長期神經痛的後遺症，更有機會反覆病發，令生蛇病人怕怕。她續稱，生蛇病人若本身正氣虛弱，加上體內的濕熱邪毒未除，病後沒有好好調理，例如清濕熱、補氣或補脾胃，便有機會再遭生蛇所襲，尤其老人家、慢性病如糖尿病人，或經常捱夜的人。另外，中醫認為生蛇後，若濕熱毒邪仍留於經絡之間，導致氣血凝滯，就會造成不通則痛，產生神經痛後遺症。曾有男病人忽視生蛇症狀，誤解是出疹、生熱痱等皮膚病，很遲才求醫，以致病情變得嚴重，「着衫、瞓覺掂到都痛，幾乎是一掂就痛」，影響了工作、睡覺等正常生活。

中醫治療生蛇，一般都會採用活血化瘀通絡的中藥，例如絲瓜絡、王不留行、赤芍等等。同時會視乎個人體質、病情而對症下藥，例如肝經鬱熱、脾虛濕蘊等情況，都會有不同療法。同時配合患處針灸，以達到活血通絡及止痛的效果。外洗方則有消炎止痛功效，例如將黃柏、黃連及黃芩各10克，煲滾放涼後，可濕敷患處15至30分鐘。

倪指，曾生蛇的病人要預防復發，最好戒口至少一個月，避免吃上述提及的生濕、濕熱食物。平日可服用薏米幫助祛濕、淮山可健脾祛濕，陳皮則有健脾燥濕功效。最好減少吃肥膩食物，如吃肉時走皮、走肥膏，減少醬汁或用油，無糖飲品較健康。此外，要有足夠休息、減少捱夜及控制情緒，提防火氣旺盛，遇到不如意、不稱心的事情，可學習靜觀訓練，例如靜觀呼吸，放下負面情緒，以免影響健康。有規律的運動習慣，對身心及紓緩壓力有幫助。本身體質較壯實而又有濕熱的人，即口氣重、偏肥及大便爛，可飲夏枯草涼茶，清除體內濕熱。脾虛多濕人士即容易攰、無胃口及欠精神，可飲清補涼加生濕薏米，有健脾利濕作用。

市民於生蛇康復後仍感到皮疹灼熱、刺痛，可間中煲飲「薏仁茵陳除濕飲」，幫助身體清熱除濕，尤其面油多、口臭及大便爛等症狀人士，可每星期服2至3次；材料有生熟薏仁、綿茵陳、白朮、土茯苓及金銀花藤。至於生蛇後感疲勞乏力、患處仍隱隱作痛的人，尤其有脾虛即胃口差、容易水腫等症狀人士，可煲「太子健脾除濕飲」飲用，顧名思義有助身體健脾利濕；材料有太子參、木棉花、絲瓜絡、白朮、茯苓及白扁豆。

【生蛇康復病人食療推介】

「薏仁茵陳除濕飲」

功效：清熱除濕

適合人士：生蛇康復後仍感到皮疹灼熱、刺痛的人，尤其有面油多、口臭及大便爛等症狀人士，可每星期服2至3次

材料：生、熟薏仁各15克，綿茵陳、白朮、土茯苓及金銀花藤各10克

做法：所有材料及1公升水，用大火煲30分鐘後，轉中火煲45分鐘即成

「太子健脾除濕飲」

功效：健脾利濕

適合人士：生蛇康復後仍感疲勞乏力、患處隱隱作痛的人，尤其有脾虛即胃口差、容易水腫等症狀人士，每星期服2至3次

材料：太子參、木棉花、絲瓜絡、白朮、茯苓各10克及白扁豆15克

做法：所有材料連同1公升水，用大火煲30分鐘後，轉中火煲45分鐘即成

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