5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪受審。案中繼母的女兒今於高等法院透過視像系統作供。控方播放她於案發翌日錄取的口供，她供稱父母及外婆均認為哥哥與妹妹「好曳」，又指二人「三分顏色上大紅」，常以藤條及拖鞋打他倆，「好多血黐住拖鞋底」，導致兩兄妹身上滿佈結焦的傷口，他們會忍不住「搣啲焦」。

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告則是兩童的繼母，第三被告則是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z，第三被告則否認四項虐兒罪。

女童Z事前遭父母搖晃 翌晨感到暈眩母驚慌父報警

第二被告的女兒Y今透過視像系統作供。控方播放Y於案發翌日作供的片段。現年約11歲、當時7歲的Y在片中謂「妹妹暈低咗」，而父母正在警署。Y憶述兩日前繼父曾與Z玩「飛高高」遊戲，母親則要求繼父將Z「下下飛到天花板」，一定要碰到天花板為止，並發出「碰」的碰撞聲。

Z一共玩「飛高高」十多次，其間她曾表示「唔好」。Y看見繼父貌似憤怒。被問及為何父母與Z玩這遊戲，Y指因Z不順從父母，「藤條fit佢都無效」，又指父母不斷打Z。

父母又與Z玩「扮超人」遊戲，二人各扯著Z兩邊手腳搖晃，Z表示害怕，父母及後將Z放在地上。Z表示不想動，又不斷喊「好驚」及發抖，然後睡著了。Z翌晨感到暈眩，母親見狀感到害怕，遂詢問Z的狀況，惟Z沒有回答，父親遂報警。

繼姊：一對佢哋好啲就開始嚟料 佢哋連屎都食

Y其後追溯事發前數個月的事，指X及Z搬進外婆的住所後便開始「不聽話」。父母認為X及Z好曳，故體罰二人。Y指「一對佢哋好啲，佢就開始嚟料」，又指外婆及父母指兩兄妹「三分顏色上大紅」。父母經常用藤條打X的大腿、手腳、臉及臀部，導致X身上佈滿藤條印及結焦的傷口，若傷口嚴重，父母會替他消毒。

父親又以拖鞋毆打X致出血，「好多血黐住拖鞋底」，Z亦經常遭拖鞋及藤條打。Y又指外婆也會動手打兩兄妹，不會阻止女兒及女婿毆打X及Z。

X及Z被毆打受傷後，傷口會結焦，他們卻常常「搣結咗嘅焦」。被問及為何兩童如此做，Y答：「可能佢哋想傷口爛掛，佢哋連屎都食。」其後父母決定不讓X上學，Y聽見父母私語謂不欲老師看見X身上的傷口。

Y又透露，父母只准X及Z站在門口吃飯，並手持「膠兜」進食，因兩童沒有餐桌禮儀。Y又指兩兄妹常瞓在睡袋中，「因為佢哋污糟邋遢，唔可以瞓床」，也沒有洗澡或刷牙。聆訊繼續。

【案件編號：HCCC28/20】

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