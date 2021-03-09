在無止境的大瘟疫狂瀾下，深水埗大南街、汝州街等「文青區」好像先天免疫，咖啡店、精品店成為疫市奇葩，除卻短暫封區時間，一直大排長龍，即使有吉舖都幾乎馬上有人承租。然而，原本在這區經營多年的老字號原料店已悄悄相繼結業，有人把區內加租歸咎文青店舖，但亦有借文創之勢，轉型求存。當市建局銳意於2023年在通州街落成「設計及時裝基地」，相關店舖會否未等到基地落成便告消失？

記者：陳詠恩

攝影：林幸泉

剩三成生意 傳統布行賣DIY

疫潮下，深水埗多家布行及原料店經營困難，同時掙扎求出路，當中包括汝州街布行高泰貿易有限公司。店外貨架掛滿店員車製的手作布袋，店內又放了公司代理的玩具、健身單車等貨品。仔細一看，貨架布袋之下，陳列着各式布辦。高泰第二代負責人鄧衛勉（Kenneth）說，上一代專營牛仔褲內袋裡布生意，十多年前他接手後，擴充至售賣時裝面料，「疫情下，外國客人冇辦法嚟落單，啲材料就喺晒度，冇辦法之下我哋惟有做多啲本地人生意。生意唔係十分好，不過好過全公司嘅人坐喺度冇嘢做」。

窮則變，Kenneth笑言，自己和一眾員工最初對車縫都一竅不通，不過「馬死落地行」，在疫潮下研究用店內布料車縫口罩、布袋、圍裙等簡單產品，又趁新年前車縫紅噹噹的布利是封應節。另設布料散剪零售予喜歡DIY的客戶。產品售價大多不過百元，相比以往外國批發生意，無疑是蠅頭小利。

他回想，布行每年都會到各國參與展銷會，亦常有外國設計師、廠商會特意來港，慕名到訪深水埗，搜羅各式布料及製衣原料，不少識途老馬懂得找上門。但隨着疫症爆發，封城令時裝店暫停營業，大型時裝展也告取消，外地買手難以到港，店舖變得水靜鵝飛，只剩零售客人購買少量布料製作口罩和手作。Kenneth表示，一年來，公司只能依靠以往有往來的外國相熟客戶，在網上落柯打，每年過千萬生意額，現時只剩下三分之一。

批發商辦工作坊 connect時裝品牌

同樣生意受挫的，還有在汝州街專營羊毛布料批發的香港東毛實業有限公司，不過他們疫市發圍的方法與別不同。記者在平日到訪，店內掛滿布辦，與一般布行無異，但每到星期六、日，這裏會大變身，玻璃幕門掛上幾塊大型藍布幕，這裝置吸引好些途人探頭細看。揭開布幕，是一個牛仔布包圍的百呎空間，中間放了一張實木大桌子，桌子本來是用來裁布，最近則予工作坊參加者使用，學習以人手把羊毛原料製成羊毛毯、頸巾或小袋子。

這新點子來自時裝設計師楊展，他去年代表民主派報名參選紡織及製衣業功能界別立法會議員，漸漸與區內店主稔熟。知道疫潮下不只製衣原料廠生意淡靜，連他的時裝店生意也下跌，於是重新思考雙方如何合作，展現本地布行獨特一面，「時裝品牌與布行都係一個branding，應該早啲開始合作」。數月前，他在東毛店內舉行藍曬布品工作坊，上月再推出手做羊毛毯工作坊。

東毛負責人陳浩賢（Sunny）從未想過香港可以自己生產羊毛布料，「正常要有好大型機器，經緯紗咁織，後製好多工序，好多工人去做，成本太高，所以𠵱家香港冇工廠生產布料，做衫就有」。但當楊展提出以人手把羊毛原料重組成另類布料，Sunny卻不反對，更落手落腳創作。他笑道：「大家會覺得做布商好市儈，為咗搵錢乜都唔理。布商又覺得啲designer好離地，做啲嘢完全冇經濟效益，今次咁做就打破呢個諗法」。

Sunny的布行以往主要做批發生意，但疫潮下買布客人大減。香港人近年多了到深水埗探索，他就思考如何善用周末人流，發現周邊的cafe、文青店與工作坊的目標顧客不謀而合，「以往啲人唔係好敢入嚟，喺出面睇吓，但𠵱家有咗呢個特別嘅裝修，就會入嚟睇吓產品。講真暫時呢刻（工作坊）對生意唔係好大幫忙，但將來我想有啲產品係Made in HK」。