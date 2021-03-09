選擇今年兩會最有代表性的照片是主席團全體起立，對單獨一人走上主席台最中間的習近平鼓掌歡迎。選擇今年兩會最惹人矚目的花邊是主席台上單人提壺服侍習近平，還有他的兩個杯子。選擇今年兩會最具焦點的議題是審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。雖然該議案位列第七項日程，但是人大開幕當天，副委員長王晨就對該「草案」做了說明，從黨媒和大外宣對該議案做的連篇累牘的報道和解析，證明這是今年兩會最具中共行事作風的一個議案。

人大開幕當天，《人民日報》和新華社雙雙發表重頭評論，提出「完善香港特區選舉制度勢在必行刻不容緩」，「完善香港特區選舉制度」依王晨的說明就是重新構建選舉特首的選委會，同時要修改行政長官及立法會的產生辦法，亦要修改《基本法》附件一及附件二。他雖然強調不涉及修改《基本法》正文，但是在國家層面完成對附件一和附件二的修訂並依法公佈後，原附件一和附件二以及有關修正案同時廢止，香港特別行政區將據此對本地有關法律作出相應修改。這對香港選民來說就是把長期爭取的雙普選目標剔出《基本法》，使香港的政制發生根本改變，鄧小平「一國兩制、港人治港、高度自治」的12字治港方針，將蕩然無存。

特區政府自去年7月先後取消12名民主派代表參加立法會換屆選舉的資格，11月根據全國人大常委會的決定再次宣佈四名民主派議員喪失立法會議員資格之後，中聯辦和港澳辦多次搬出1986年6月鄧小平「愛國者為主體的港人來治理香港」之說。

早前，港澳辦主任夏寶龍南下深圳，連續兩天與香港社會各界舉行小範圍閉門晤談，他說「對於反中亂港分子當中的極端惡劣者，如黎智英、戴耀廷、黃之鋒，則不僅僅是不能允許他們染指香港特別行政區的任何公權力，還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲。」明顯，要用階級鬥爭敵我矛盾的方式處理佔中和反送中歷次公民運動的領導者。

3月5日王晨在人大全體會議上進一步引用鄧小平的原話：「甚麼叫愛國者？愛國者的標準是，尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。」非常明顯，鄧小平說的「愛國者治港」，並不排除夏寶龍定義的「反中亂港分子」， 因為被夏點名的都沒有損害香港的繁榮和穩定，否則89年香港成為聲援資助天安門的基地，鄧小平為甚麼不抓「反中亂港分子」，反而要讓人大通過《基本法》和附件呢？

「四個不自信」摧毀香港

早在北京建政之前，毛澤東、周恩來就確定不收復香港。周恩來講過原因：從新中國的經濟發展戰略考慮。需要同國外進行經濟上的往來，而在美國對華實行全面封鎖的情況下，把香港留在英國人手裏，它就有可能成為新中國「同國外進行經濟聯繫的基地」。事實證明從民國走出的中共第一代領導人的目光遠大。第二代領導人鄧小平繼承了毛周的目光，即使要從戴卓爾手中收復香港，還要遵守中英談判的協議制定《基本法》，要保持香港的政制50年不變。鄧小平當然知道，只有保持資本主義的法治和自由，才能保持香港的繁榮，香港才能從「反共反華的橋頭堡」變成中國經濟發展不可或缺的技術、資金、貿易的橋頭堡。

3月4日美國保守智囊團傳統基金會發佈了最新全球經濟自由度指數年度排名，曾連續25年名列榜首的香港直接從世界最自由經濟體名單中消失。該智囊團創始人認為，香港現已由北京直接控制。這證明正是北京損害了香港的繁榮和穩定。

2019年10月底反送中運動還在如火如荼，習近平主持的十九屆四中全會，絲毫不考慮香港民意，而是要把列為他的重要思想的國家治理體系與治理能力的「第五個現代化」運用到改變香港的政治制度上，就是要結束「井水不犯河水」，由中央主管。

四中之後香港的區議會選舉，泛民議員取得壓倒性勝出，這直接引發北京對「四個自信」的極大恐慌。授意林鄭直接推遲立法會選舉之後，去年兩會人大直接通多港區國安法並實施，激發美國為首的西方制裁。今年香港對泛民派進行2.28大審判之後，明天兩會將通過香港選舉法的修改。

十三屆人大一次會議習近平修改憲法，讓全黨姓了習，這次兩會則讓香港姓黨。黨媒正在為習近平行事風格大唱讚歌，無論是香港國安立法，還是香港選舉制度改革，抑或可預見未來的《基本法》修訂，都不是北京治港政策調整的終點。如果不能確保香港由「愛國者治港」有效落實全面管制權，北京就不會鳴金收兵。

正是這種鼠目寸光，摧毀了香港這個下金蛋的鵝，也把未來的20大引向反民主、反自由、反人權、反外國干涉的深淵。

呂月

中國資深傳媒人