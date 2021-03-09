【本報訊】手機應用程式「安心出行」逐步入侵港人日常生活，fb專頁「公務員Secret」日前發表一則帖文表示，「荃灣前朝夫人診所」高層在職員洗手間外張貼安心出行二維碼，要求職員進入前須掃描二維碼或登記個人資料。涉事診所為荃灣戴麟趾夫人普通科門診診所毗鄰的老人科診所，網民笑稱「安心出行應該改為安心屙屎！」

網民嘲「安心出恭」

帖文附圖所見，診所男職員洗手間的門上貼有安心出行二維碼，告示指同事進入診所前應使用安心出行或資料紀錄紙登記。

帖文引來網民爭議，有網友指告示寫明是進入診所而非廁所，但有網民則反駁「『膠層』唔識字，專登寫錯字囉」。亦有網民嘲諷措施為「安心出恭」，又認為高層是想藉此阻止職員到洗手間偷懶。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯批評如措施屬實，「唔知做嚟係做乜，擺喺廁所出面，真係有啲多此一舉」。他又指其他醫院及診所均未有類似安排，如辦公室有職員染疫，「都唔會話用去廁所嘅紀錄追蹤，係查更數去檢疫」，質疑安排無助抗疫，更騷擾職員如廁及休息。

職工盟組織幹事王宇來亦指上述做法過猶不及，「職員都已經喺office，仲要掃安心出行，實在荒謬」，又稱高層過份緊張，笑言「暫時冇聽過咁令人黑人問號嘅做法」。

醫管局證實，有關告示張貼在戴麟趾夫人普通科門診診所毗鄰的老人科診所，該診所由衞生署管理。