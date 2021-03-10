毒品調查科警員於2017至2018年間，利用fb及ig等社交媒體，以未成年女童作目標，獻上甜言蜜語，聲稱願跟女童成為情侶，卻趁見面時加以侵犯，甚至迫誘女童在公園性交，又曾找來未成年兼職女友「起雙飛」，先後狎玩六名女童。警員早前在區域法院承認非禮等八項罪，判囚3年10個月。律政司發言人今確認，已根據《刑事訴訟程序條例》第81A條向上訴法庭申請覆核刑罰，上訴法庭亦已受理，案件將排期處理。

被告余俊鑫（35歲）事發時駐守毒品調查科，一度被控強姦罪。他早前在區院承認兩項向年齡在16歲以下兒童作猥褻行為罪、一項管有兒童色情物品罪、三項非禮罪及兩項與未滿16歲兒童非法性交罪。6名事主年齡介乎11至14歲。被告心理報告顯示其重犯機會屬中等至偏高。

區域法院法官祁士偉早前判刑指，被告的警員身份並非加刑因素，惟本案涉及六名事主，被告犯案次數頻密，雙方年齡差距大，屬違反誠信，這些都是加刑因素，並斥責被告利用社交媒體隱藏身份，搜獵女童，雙方地位不對等，其中兩名女童在被告施壓下就範，另一人更有心理創傷，最終判被告入獄46個月。

判刑隨即引起社會迴響，有網民質疑判刑過輕，又指摘提倡保護兒童的「護苗基金」未有就案件發聲。「護苗基金」其後發表聲明，斥責被告天理不容，認為刑期不足以反映案件嚴重性及收阻嚇之效。

律政司發言人今回覆查詢指，律政司已根據《刑事訴訟程序條例》第81A條，向上訴庭申請覆核刑罰許可並獲批，將會依據既定程序排期聆訊。由於案件司法程序仍在進行，不適宜就案件作進一步評論。

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