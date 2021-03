於香港歷史博物館開放19年的「香港故事」常設展覽,去年年底閉館翻新兩年,並於翻新期間以「經典再現——香港故事精華展」代替。不過,「去殖化」的魔爪,或已逐漸體現在精華展內容當中。《蘋果》今到場參觀,發現「殖民地」字眼一律不提,港英旗幟及港督照片亦「被消失」 ,相反討論一國兩制的篇幅有所增加。有市民認為精華展只重民生,「政治嘢講得好少」,亦建議將來展覽亦加入香港回歸後的歷史。

「經典再現——香港故事精華展」於去年12月14日起開放,市民可免費入場參觀。《蘋果》今到場,發現展區的數目以至當中部份內容,均與常設展中原有內容有所不同。

展區數目方面,常設展覽原本設有8個展區,但現時精華展只餘5個,分別為史前香港與歷代發展、香港的民俗、香港割佔與早年發展、日佔時期、現代都市及香港回歸。不過,有關民生的展區相對較大,例如「香港回歸」展區只佔一條不足100米的長廊。

於以往常設展中的「香港回歸」展區,多次提及香港屬殖民地,亦指香港經歷百多年的殖民地統治。原有展區中,展示戰後歷任總督的政績和政治制度,以展區中「殖民地時期的政治體制」展板為例,文中首句已是「在1997年6月30日前,香港是英國的殖民地,而港督是英皇授權統治香港的全權代表」,旁邊亦有港英旗幟。

回歸中國變「祖國」

不過,精華展中,「香港回歸」展板則對香港殖民時期和身份一概不提,反而探討「一國兩制」的篇幅則有所增加。在展板的簡介中,先指出鄧小平提出「一國兩制」的初步構想,又強調「一國兩制」的重要性:「香港特別行政區基本法是根據一國兩制的構想,從香港的實際情況出發,把維護國家主權、統一和領土完整與授權香港特別行政區實行高度自治等因素結合起來」。

另外,「香港回歸」的英文標題字眼亦有所不同。以往常設展中,「香港回歸」繙繹為「Return of Hong Kong 1997(1997年香港回歸)」,館內播放的無綫電視節目亦只譯作「Return of Hong Kong to China(香港回歸中國)」。然而,現時新展板標題卻改成「Return to the Motherland(回歸祖國)」。

於常設展中,館方亦曾展出一排港督照片,成為市民「打卡」熱點,惟現時所有港督照片均一併不留。

「割讓」變「割佔」 六四影像縮剩3秒

除了「去殖化」的細節,展覽中部份字眼亦有所不同,例如常設展中其中一個展區為「鴉片戰爭及香港的割讓」,精華展中「割讓」一詞已被換成「割佔」。另外,在播放有關「1841至1997年中港關係回顧」影片時,有關六四事件的影像以匆匆3秒帶過,主要展示燭光晚會的境況,並未有交代事件始末。其餘內部則為改革開放、中英談判以及簽署《中英聯合聲明》,承諾50年不變等內容。

市民廖先生與女友一同前來看展,他以往亦曾參觀常設展覽,認為精華展「cut(刪除)咗好多細節嘢,你feel(感覺)到係揀咗某啲嘢嚟講」。廖指,現時精華展主力大講民生,「講好多嗰啲雜貨種類,我自己覺得有啲無聊⋯⋯政治方面講少咗好多」,認為或與場地變小有關,「個觀賞性指數低咗好多」。

至於展板字眼上,廖則指,留意到精華展中有關「抗爭」的內容和字眼有所修飾,「例如殖民地時代嘅抗爭係少咗,好似淨係得一句,六七暴動嗰啲佢都無講」。他認為,將來常設展內容亦必然有所改動,「佢就算加啲嘢,都係加番啲已經有嘅嘢上去,已經delete(刪除)咗嘅就唔會再加」,建議館方可多加香港回歸後的歷史,「無論好定唔好都應該講啲,雖然係歷史博物館,但可以講多少少近代啲嘅嘢」。

就讀大學一年級的Gigi亦與同儕前來參觀。以往曾參觀常設展覽的她認為,精華展「省略咗好多嘢」,例如香港較早前的歷史全部消失,只留低比較近代的歷史。Gigi指,將來常設展內容一定會有改動,「佢本身要裝修,個內容一定有所更改,純粹係個幅度大定細」,認為新的常設展覽或會與精華展一樣,只著重於民生方面。

梁小姐帶兒子參觀展覽,她認為精華展比常設展少了香港特色的模型,不過未有細心留意展板字眼的異同,「都預咗佢(常設展覽)會有(內容上)改變,但就拭目以待喇」。

《蘋果》正向康文署查詢展覽有關改動。

香港歷史博物館「香港故事」常設展覽由2001年起開放,去年10月19日起閉館翻新,需時兩年,引來逾萬名市民在閉館前湧入館內參觀。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!