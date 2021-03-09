全國人民代表大會在北京開幕，會議議程列明要改變香港選舉制度，發言人稱要全面落實「愛國者治港」。相關制度改變不單劍指民主派，對建制派相信同樣影響深遠。全國港澳研究會理事田飛龍早前撰文稱中央需要的「不是橡皮圖章或忠誠的廢物」，明顯對建制派發出警號。不過，此等要求未免有點強人所難。畢竟在當前的制度和權力結構下，忠誠者恐怕必然都是廢物。

所謂「愛國者治港」，早在2003年七一遊行後便已被提出。遙想當年，香港民間已對「愛國者」的說法不屑一顧。當時的輿論已指出香港人一直以來十分愛國，八九民運遊行時唱的是《龍的傳人》。不過香港人對愛國的理解比中國政府的要來的闊，容許不同詮釋的空間。所謂的「愛國者治港」，說穿了只是把香港人更廣闊的愛國觀貶為不懂得或不願意愛國，只有被中國政府認可者方可被視為愛國，為審查政治參與自製冠冕堂皇的藉口。還記得那時候已經有人問過：誰敢說司徒華不愛國？中國政府會接受他當特首嗎？

說到底，「愛國者治港」的愛國是虛的，現實上無非是要對香港的從政者提出政治忠誠的要求。問題是忠誠的對象是誰，又要忠誠到哪一個地步。如果僅僅是要尊重以《基本法》為基礎的政治格局，道理上實在沒有幾個人是不能過關的。畢竟如果有人發動武力推翻中國政府，即使在《國安法》以前已有許多香港法例可以引用將相關人等繩之於法，並按《立法會條例》當中有關被裁定嚴重罪行的條款取消其參選資格。這一切早有清晰制度安排，見不到中央政府架床叠屋多此一舉的需要。

然而中央對忠誠的要求似乎不止於要禁止武力推翻，更要把一切反對力量排除。舉個例，尊重以《基本法》為基礎的政治格局，理論上不應該等於《基本法》的每一條條文都要支持，林鄭月娥也說過她不認同有關政府財政預算的條文。然而有民主派即使只探討在《基本法》的框架下修改《基本法》，增加對香港高度自治的保障，卻已被視為大逆不道。與此同時，民主派批評中央政府本身不尊重《基本法》，屢屢通過各種釋法和決定帶來各種扭曲和僭建，道理上也應被視為尊重以《基本法》為基礎的政治格局，現實上卻每次都反過來被批為不承認中央權力。

有才能者皆被趕走

如是者，所謂的忠誠要求，對象明顯不是制度，而是權力本身。現實上，中國大陸所謂的制度只是權力的延伸，中國政府眼中不存在只對制度而不對權力忠誠的可能。

來到這兒，我們就不難明白為何忠誠者恐怕必然都是廢物。

在一個民主政體，政黨輪替有序，下台後大可以等下次選舉捲土重來。在一個專制政體，掌權是一件你死我亡的事情，容不下半點空間。因此，當權者不可能接受民間出現任何獨立於自己的政治力量存在。然而當有政治力量者都被消除之後，剩下來的當然就只有廢物了。

我們看看香港的歷史。過去港英時代也出現過管治問題，他們是怎樣應對的呢？他們知道一個社會能夠自行有效運轉，得依靠各行各業自己好好管理自己，於是一些在不同專業擁有名望和專業能力的人就會被政府吸納，讓他們在政府入面罵好過在外面罵政府。在今天的香港，整個邏輯卻好像是反過來的。越有社會地位的人，一旦公開批評政府了，他的下場必然是被鬥走，換上一名唯唯諾諾的嘍囉。類似案例，這些年間數之不盡。

後面的理由不難明白：有才能的人，自然可享有由公信建立的社會地位，而不用依靠政權賦予。而能夠不依靠政權建立社會地位，恰恰代表這個人有條件不對政權忠誠，在專制政體下必然會受到猜疑，自然會被趕走。在這前提下，忠誠和廢物是必然走在一起的，因為不是廢物的人就不會被視為真正忠誠。

所以「愛國者治港」從來都是偽命題，攬權才是真的。別忘記，國家本身屬於人民，把一個由人民選出來的民意代表批為不愛國，本來就邏輯矛盾。既然人民才是國家的主人，則只有人民才有權決定誰才算是愛國。如果代表被選出後做出違背人民的事情，「不愛國」了，下次選舉用選票拉落台就是，何需搞得那麼複雜？

梁啟智

時事評論員