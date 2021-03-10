港府就武漢肺炎疫情的防疫政策朝令夕改、矛盾處處，導致不少準新人在統籌婚宴時均一波三折，婚期一延再延。政府於2月中旬宣佈放寬堂食人數及限聚令，惟就放寬婚禮和婚宴人數上限，至今仍只聞樓梯響。一對即將結婚的準新人，於上周六發起聯署，促請政府放寬證婚儀式及婚宴的防疫措施，截至今日晚上已有近千人參與。

盼合理放寬婚禮防疫措施

聯署發起人兼準新人賴小姐，及其準丈夫於3月6日發起聯署，促請政府放寬婚禮及婚宴的防疫措施，包括放寬上限人數至50人、豁免新人在舉行證婚儀式時需要佩戴口罩，以及豁免計算婚禮或婚宴上非場地工作人員。聯署截至今日晚上，已有近千名準新人及相關工作人員參與。賴認為，聯署中的訴求非常合理，「其實我哋都係想要50人，只不過想合理少少，可以好似出面食肆咁多返啲人」。

在現行防疫政策下，婚禮及婚宴人數均收緊至僅20人。賴小姐認為，有關限制本身已過於嚴苛，更將攝影師、化妝師等工作人員均計算在內，令整個婚禮「基本上就係得兩邊嘅家人，再加小小親戚」。惟在婚禮處處受限下，政府另一方面卻又容許婚紗展等大型展覽舉行，賴表示情況令人感到諷刺，「唔明點解政府容許其他大型活動舉行，但針對宴會都係限住20人，仲要計埋工作人員」。

賴小姐說，原訂目標是收集約200人聯署，故目前的聯署人數是在她意料之外，認為情況正反映不少人均對政府政策感到不滿，「但大家唔知有咩方法可以表達自己嘅訴求」。但她亦表示，對政府會否聆聽訴求沒有期望，惟仍「覺得應該要為自己爭取，希望做到少少就少少，起碼我表達咗出嚟」。

嘆已作最壞打算

賴小姐續指，至今在不同社交媒體群組中，看到不少準新人分享苦況，「（訂金）畀咗廿幾萬，如果都係限廿個人去，都係要畀，所以大家都惟有好無奈咁延期，延咗年幾兩年都未搞得成」。她又指，因防疫政策多變，統籌自己的婚禮時，往往需待至最後一刻才下決定．而目前因「勉強都叫食到飯，唔想再延期」，故決定於3月底結婚，但坦言亦已作延期的最壞打算，「因為冇人知道政府幾時又會再收緊」。

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