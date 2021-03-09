【本報訊】全國兩會舉行期間，有建制派大肆抨擊特首林鄭月娥施政。港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北（圖）昨在《文匯報》發文狠斥，林鄭保就業措施不及內地；而且相對被動，導致大部份求職者只能自行找工作及寄求職信，政府在就業支援上幾乎處於空白，並建議高官減半薪。

促高官減半薪

在其題為〈為民生謀福祉是「愛國者治港」的必然要求〉文章中，吳秋北又點名批評勞福局，直指局長羅致光「薪金遠高於內地官員，智力之高毋庸置疑，但就是交不出任何保就業項目。」又稱中國政府會給予受影響行業員工培訓補貼、生活費補貼及交通補貼，但林鄭政府卻未有保障旅遊、美容業等停工人員的基本生活。他形容香港政府是「放手不理，讓市場自然解決」，鮮有主動介入。

他建議政府若要開源節流，應論功計酬；而高官糧支豐厚，做事卻欠缺擔當，因此「高官人工自能減去大半，節流成功，回饋市民。」推斷若高官人工減半後，一年可為市民節省至少3,600萬元。

中大商學院高級講師李兆波認同吳秋北指控，又贊成提供短期失業援助金。他以日前UA戲院倒閉為例，「只要恢復基本營運已不至於結業，情況好似戰爭，有炸彈炸完，五勞七傷死好多人，公司又倒閉咁，早啲做就唔會搞到百業蕭條。」

去年11月底第二期保就業計劃完結，林鄭月娥上月初在立法會答問大會上表示，當局無意再推「保就業計劃」；針對因疫情而失業的市民，財政司司長陳茂波亦指不會派發臨時失業援助金，只鼓勵失業市民向銀行貸款渡難關。

李兆波指，12月至今年1月實為消費旺季，「年尾係重要關口，行業卻冇得賺錢，你又唔幫。」他指餐飲業捱了整整一年，政府卻不再推第三期保就業，促使最新失業率飆升至7%，創近17年新高。