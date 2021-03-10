曾成功接載保釣人士登陸釣魚台的「保釣二號」（現稱「啟豐二號」），多年來牽涉官非不斷，船主羅堪就曾針對海事處阻撓船隻出海一事提出司法覆核，及後復遭裁定非法出海等罪成，欠下政府逾170萬元訟費連利息。律政司去年入稟要求法庭頒令羅堪就破產，羅今表明「冇錢畀」，不反對法庭頒令。惟頒令之後，羅從聆案官口中得知，即使破產令4年後解除，「欠政府嘅錢都唔會一筆勾銷」。羅即時大呼不公謂：「懲罰我4年之後，仲可以一路拖，拖到我死為止！完全冇道理。」

羅堪就今早出庭時向聆案官表示不反對頒令，但仍忍不住埋怨政府收取高昂利息，「好似大耳窿」。他稱評定訟費後，律政司9年來一直沒有跟他聯絡，至去年7月始通知他利息累計已達50多萬元，連同原本訟費，追討達170多萬元。羅自言無力償還款項，故才接受頒令，並謂「越快越好」。

法庭頒令後，聆案官叮囑羅盡快聯絡破產管理署署長，聽取指示，包括在破產期間「有咩唔可以做」等等，並謂若羅合作，破產令於4年後極有可能獲解除，惟他欠政府的款項卻「唔會一筆勾銷」。

羅揚言大惑不解，頻呼不公，更反問是否他遵守4年破產令後，政府仍會向他追債。聆案官指法例上政府可以繼續追討，但未必會。羅埋怨聆案官明知法例有此不公，卻未有一早反映。聆案官反建議羅若對法例修訂有意見，可向立法會反映。

【案件編號：HCB8228/20】

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