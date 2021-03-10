元朗721白衣人暴動案今在區域法院續審，當年身為DSE考生的證人I出庭作供，透露當日因聽見有人問「有冇人識急救」而下車，打算到大堂協助傷者，最終白衣人湧入付費區，大批市民被打，他自己亦遭一名光頭「肥肥哋」的中年白衫男用木棍擊中後腦。證人I事後精神狀況受影響，「會突然間諗返當日啲畫面，嚴重會成身震、手心出汗」，亦影響學業，及後證實患上創傷後壓力症，需接受近一年的精神科治療，並要定期服藥和覆診。

車門臨關上一刻走出月台救人

證人I供稱，當日他乘坐西鐵打算回家，途經元朗站時，月台上有人表示大堂有傷者，並問：「有冇人識急救？」由於I擁有聖約翰急救證書，他在車門臨關一刻走出月台，到樓下大堂打算協助傷者。I目擊當時有30至50名白衣人向閘內市民揮木棍及擲物，亦見地上有血迹，但他找不到傷者。

其後白衣人一舉衝入收費區，I希望乘坐列車離開，「白衣人好有攻擊性，為咗個人安全，要跑返上月台」。惟I進入車廂後，港鐵廣播指列車受阻，要求乘客離開車廂，當時白衣人正在揮棍攻擊乘客。I解釋，由於白衣人攻勢集中在車尾，他遂敲響緊急火警鐘，並呼籲部份乘客走向車頭。I及後折返大堂，打算從B出口離開。

「上堂好難專心，冇辦法好好溫習」

I返回大堂後，目擊4至5名白衣人將一名黑衫男子「打到跌落地」，又用揮動木棍擊打他的頭部和背部。I見狀遂向黑衫男招手，示意與他一同離開。白衣人視線隨即轉向他，I見狀繼續逃跑，惟在臨出閘前感覺後腦被打了一下，轉頭望見一名光頭「肥肥哋」的中年白衫男子手持木棍。I形容木棍「有我手臂咁長」、亦即接近45厘米長。I逃出生天後，凌晨時分求醫，報告顯示他頭皮有輕微觸痛。

I事後精神狀況受影響，有時會突然感到驚恐，有時無法入睡，「會突然間諗返當日啲畫面，嚴重會成身震、手心出汗」。I又透露，當時他正預備應考文憑試，惟上述症狀持續大半年，令他「上堂好難專心，冇辦法好好溫習」。I最後經社工轉介，接受近一年的精神科治療，需要服藥及定期覆診。

案發後接近8個月精神狀態才開始穩定

根據去年4月I的診斷報告顯示，I在案發前從無求診精神科紀錄，惟事後會重覆看見當晚情況，影響到他逃避外出，又會避免乘搭港鐵，改搭巴士，亦會避免看相關新聞報道。I經歷事件後變得容易焦慮，出現手震、哭鬧、疲倦及暈眩情況，並有睡眠障礙，半夜會驚醒。I於事發後初期有沮喪及罪疚感，幸無發展成抑鬱，但學業已受影響。

診斷證明書引用I所憶述當晚經歷，形容事件為暴動，而I親身經歷及目睹其他人受襲，所造成的入侵性影響，符合診斷患上創傷後壓力症（PTSD）的要求。I的情緒及認知受到負面影響，與創傷事件相關的警覺性和反應均有顯著改變，出現逃避行為，例如避免外出及收看相關新聞，逃避症狀持續逾一個月。I的日常功能亦有減損。

報告又指，I接受抗抑鬱藥物治療後反應尚好，亦有接受心理輔導，至去年3月起、即7.21案發後接近8個月，精神狀態才開始穩定。I於去年9月停藥，其後不需進一步精神科跟進。控方完成主問後，各辯方大狀對I亦沒有盤問。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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