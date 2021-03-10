前年6月9日，103萬市⺠參與反送中遊行，惟政府深夜回應指將如期二讀逃犯條例修訂草案，惹來大批市⺠翌日凌晨聚集立法會「煲底」，與警方發生衝突，多人被捕，控以阻差辦公罪及非法集結等罪。案中有5名被告不認罪，經審訊後今早全被裁定罪成，判監7星期至7個月。其中一名罪成青年為本港武術運動員，教練撰寫求情信，指他原本有能力於亞運等世界賽衝擊獎牌，惟案件已令他無法再成為全職運動員，要結束十幾年運動員生涯，青年聽到求情時一度落淚低泣。最終他獲裁判官酌情減刑一個月。

本案共有5名被告受審。其中王洛鈞、鄺淯銘、曾泳祥及廖德輝被控於前年6月9日在立法會指定示威區與其他人士參與非法集結。另外溫鎮豪則被控於前年6月10日在立法會綜合大樓指定示威區阻礙正執行職務的警務人員。鄧官宣讀判詞期間，旁聽席上不時傳出嘆氣聲。

裁判官鄧少雄今裁決指，片段可見被控以阻差辦公的溫鎮豪（31歲）一直注視涉案警員行動，又曾經180度轉身，並且尾隨該警員。及後當警員制服一名投擲水樽的白衣人時，溫用右手拉扯警員右邊衣袖，令白衣人逃脫。

鄧官又指，溫早知對方為警員，後來拉扯衣袖，明顯是蓄意阻撓警員執行職務，形容溫的行動是「一氣呵成」，故裁定罪名成立。基於他沒有刑事定罪紀錄，獲扣減刑期，判處7星期監禁。

另外，四名被控非法集結的被告亦罪名成立。鄧官分析證供時指，呈堂片段內容與作供警員口供脗合。從呈堂片段中可清楚見到被告王洛鈞（23歲）與廖德輝（43歲）戴上口罩的正面樣貌，他們分別隨人潮而行，亦與他人組成人鏈。

23歲被告因本案結束全職運動員生涯 官酌情減刑一個月

而被告鄺淯銘（23歲）曾與其他人一起拉倒鐵馬並堆成路障，又協助一名黑衣男子跨過鐵馬，並且招手示意其他人上前加入。片段可見鄺曾拉下口罩，見到其正面及大部份側面。另一被告曾泳祥（31歲）則在片段中與人群組成人鏈，向警方防線前行。他亦曾合力與他人拆開欄杆，亦拍掌鼓勵身旁人士加入。

被告鄺淯銘的代表律師求情時提及，鄺自8歲起於香港武術隊接受槍術訓練，十幾年來於多個錦標賽中獲獎，亦為本港傑出運動員，被捕後也曾到韓國比賽，身心俱疲下仍奪得銅牌。其教練撰寫的求情信指出，鄺的水平足以挑戰亞運等世界賽，惟判刑已令他失去全職運動員資格，運動員生涯到此結束。律師求情期間，鄺不禁落淚，接過律師的紙巾拭淚。脫下口罩時，可見他的鼻子已哭得通紅。

鄧官以同案其他人的9個月監禁作為量刑起點，考慮到4名被告並無刑事定罪紀錄，扣減2個月刑期，判監7個月；但鄧官基於鄺姓被告的情況，慨嘆判刑已令鄺「過往努力、夢想各樣都付諸東流」，特別寬減一個月刑期，判他監禁6個月。

本案原有13名被告，早前部份人認罪，判監4至5個月。其中一名承認非法集結的被告為中大哲學系一級榮譽畢業的中大助教，獲中大副校長吳基培教授撰寫求情信，最後被判監4個月。

【案件編號：ESCC1824/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！