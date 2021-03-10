BioNTech復必泰疫苗首日開打，中山紀念公園體育館疫苗接種中心一早便有市民排隊等候。不少人表示選擇BioNTech因保護率較高，有人稱早前接種科興疫苗後死亡個案令他失信心，「（就算）約咗都甩底啦！」有人則表示「袁國勇都打依隻咪打囉。」

7間由醫管局營運的社區疫苗接種中心，今日起開始提供BioNTech復必泰疫苗接種。中山紀念公園體育館疫苗接種中心早上8時前便有約50人在場排隊等候，當中不少是外籍人士。入場要先掃安心出行二維碼或登記個人資料，之後到位於2樓的接種中心打針。市民稱過程暢順，醫護人員會詢問身體情況後才安排打針，打完針後休息15分鐘便可以離開。

67歲的林先生是兼職保安，他稱早前曾嘗試預約打科興疫苗但不成功，但近日接種科興疫苗後的死亡個案令他失去信心，「（就算）約咗都甩底㗎啦......睇新聞睇到啦，一單又一單，如果唔好彩咪中囉！」但稱不擔心副作用，「唔考慮嗰啲，安全就得喇。」

6旬婦揀BioNTech因「袁國勇都打依隻」

逾65歲的程女士則表示有打算到北美探親，故前來打疫苗。她稱有見BioNTech復必泰疫苗的保護率較高，「袁國勇都打依隻咪打囉。」又指已諮詢家庭醫生意見，不太擔心副作用，「順其自然啦。」

任職醫生、60歲的David認為打疫苗是做正確的事。他稱選擇BioNTech復必泰疫苗因其比起科興有較多數據支持，「這和政治完全無關......只是我們看到復必泰和其他疫苗，比起科興都有更多數據。」他指不擔心副作用，認為武肺疫苗的副作用與其他疫苗類近。至於近日注射疫苗後的死亡個案，他稱可能只是偶然，相信政府專家指死亡與疫苗無直接關係的說法。

68歲的梁先生稱自己從事有關方面的研究，認為BioNTech疫苗較好，打疫苗則是責任。他稱自己有高血壓30、40年，但一直受控，不擔心疫苗的副作用。

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