許智峯本周一已抵達澳洲，適應時差之餘，亦開始接受14日隔離。在英國逗留短短三個月即轉戰澳洲，許解釋在英國時曾多次與同樣流亡英國的羅冠聰會面，發現二人身份近似，工作有重複，考慮到美加亦有其他流亡人士進行工作，他認為應有更好的分工，於是決定遠赴澳洲，因為當地暫未有較強政治能量的流亡者。他笑言：「戰場係全世界，每個地方都需要放一個吉祥物！」

許續指，澳洲、新西蘭與英國一樣，同為五眼聯盟要員，兩國在民主自由等普世價值及貿易上，與北京有不少矛盾及拉鋸，期望透過游說工作，讓兩國有更強硬的對華取態，對香港的自由有更強的支持及實質行動，首要是希望兩國可落實港人救生艇計劃並提供更多簽證選擇，救助年輕抗爭者。他稱在澳洲一旦完成隔離，會立即把握時間做游說工作，並積極與澳洲的港人手足會面。

「有很多在英國進行中的工作要好快同戰友交接，亦有很多人無法一一道別，令人遺憾。」

許智峯去年底宣佈舉家流亡英國，矢言不會申請政治庇護，寧願四處漂泊，想法至今未改，今次入境澳洲亦是以旅遊簽證，可逗留當地一年。他堅持除非日後別無選擇，否則申請庇護將是其最後的選項。

許在社交平台亦稱決定到澳洲，部份原因亦因為家人於澳洲有較多親友，支援更多，較易適應，安頓好家人之後，自己便可專心為水深火熱的香港繼續打拼。

許指澳洲在疫情下實施嚴格入境管制，原先預計最快數月才能成行，其後本着一試向澳洲政府申請，不料極速獲批以「個別情況」入境，更可自費乘坐澳洲政府專門接載海外居民的包機。惟因倉促成事，「有很多在英國進行中的工作要好快同戰友交接，亦有很多人無法一一道別，令人遺憾。」

許稱短暫留英期間，發現流亡當地的年輕抗爭者面對不少困難，「他們大多有創傷後遺症，對外界十分敏感不願見人，可能因我始終是前議員他們才願意相信我。」又因為他們大多沒有BNO，只能申請政治庇護，但因沒有證據證明而舉證困難，有些人甚至連學歷證明也沒帶來英國，「他們很擔心因證據不足而申請被拒，那就被迫離境又無法返港；就算已申請的大都無進度可言，一直在等又無法工作，一星期接受35鎊的援助金，生活上當然十分困難。」他已收集不同個案，盼打動當局為這些不在BNO保護網的一群提供「救生艇」。

「唔係嚟咗英國，就可以同佢哋一齊，我寧願同佢哋一齊，死就一齊死。」

流亡至今3個月，許在異鄉看着香港的局勢每下愈況，每每感到窒息，近日更因47名民主派人士被拘押而徹夜難眠，「成日都想，唔係嚟咗（英國），就可以同佢哋一齊，我寧願同佢哋一齊，死就一齊死。」他稍後將寫信給獄中戰友，告知外界聲援情況：「外面嘅人一樣痛苦，就算疫情下都冒險出嚟集會，佢哋永遠都唔孤獨」。為要向身陷囹圄的戰友交代，他矢言會瞓身未來的國際游說工作，誓要一起努力「打贏返香港」！