北京正處理修改香港選舉制度，其中立法會地區直選議席可能大幅削減至20或30席，並有可能採用「雙議席單票制」，選委會議席亦會「翻閹」至少30席。外界預料建制派亦會大洗牌，新民黨主席葉劉淑儀表明，該黨有優才爭取循選委會界別晉身議會，又力撐民主成份極低的選委會議席可以補充現有議席分佈不均；自由黨黨魁鍾國斌亦預料該黨可藉選委會取得更多議席，並相信商界力量不會因改制被「溝淡」。

葉劉今早在電台節目指，現時難以估計「雙議席單票制」對新民黨選情的影響，仍要視乎選區如何劃分等因素。但她指，未來選委會推選的議席，將可彌補直選和功能組別的不足，舉例指香港作為國際金融中心，但立法會金融界代表僅涉及證券及期貨經紀領域，「話搞金融科技、財富管理、私募投資呢啲新嘅全部冇，第日選委會可以委任呢啲補充」，她認為新民黨只要有人才，即使礙於選舉制度、形勢、政黨實力分佈而未能在直選勝出，仍有機會循選委會途徑晉身立法會。

身兼行政會議成員的葉劉指，直選議席減少後，政府將較難掌握民意，仍有需要向維持地區服務的建制派「把脈」，建制派仍有功能，又認為官員日後應該多落區。

「諮詢唔會有共識」

至於今次全國人大常委會改變香港選舉辦法，民主成份大倒退，被質疑有違《基本法》有關循序漸進達致普選的原則，葉劉表示，今次人大不會修改《基本法》第45條及68條，普選仍為最終目標，但2014年佔領行動後香港愈來愈亂，立法會拉布問題嚴重，「民選成份出咗事，（直選）選咗啲入嚟宣誓侮辱國家、瘋狂掟嘢嘅人」，故立法會產生辦法要「停一停，諗一諗」，強調減少直選並增加選委會議席最大目的是確保「愛國者治港」。

人大直接出手，政改不再走「五部曲」，葉劉稱，因現時立法會議員人數不足，「根本行唔到」，又指「點諮詢都唔會有共識」，故她只會落區幫助政府解釋，立法會審議階段市民可再提出意見。她又指，由於修改選舉制度涉及本地法例很多，無可能維持於9月舉行立法會選舉，至於是否與12月舉行的選委會選舉對調，現時仍不確定。

不認為商界影響力減

自由黨黨魁鍾國斌在同一節目談到改制對該黨的影響，他指改制對功能組別影響不大，自由黨目前只有功能組別議員，加上在選委會內仍有一定代表，或可循選委會界別取得立法會議席，「自由黨唔會唔見咗，除非連我哋都入唔到閘」，相信其力量不會受到太大影響，但他認為自由黨在直選機會較細，除非民主派全數被DQ，形容「餅仔」大一點，自由黨才可能有機會取得直選議席。

今次改制建制派勢大洗牌，鍾指，地區直選議席減少，又採用「雙議席單票制」，小政黨將再難以晉身議會，但他認為，選委會的結構與功能組別相若，立法會減少功能組別議席和新增選委會組別，不會「溝淡」商界影響力。他承認今次改制對香港民主發展不太理想，但又稱可令香港穩定，2047年後繼續落實一國兩制，長遠而言是對香港有利。

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