香港第一代YouTuber梁嘉銘「Ming仔」指控前經理人公司單方面終止合約，令他由原本每月底薪25萬元一度銳減至5萬元，4年前入稟高等法院向公司追討損失。案件早前開審，惟被告公司一方沒有派律師出庭抗辯，亦沒有呈交任何證據文件。暫委法官藍德業今頒下判詞，裁定Ming仔勝訴，下令被告公司須向梁支付151.2萬港元欠薪。

根據梁嘉銘「Ming仔」早前入稟的文件指，梁與被告Viral Digital Studio Limited簽約兩年，被告是梁的全球獨家經理人，每月會支付梁至少25萬港元作為底薪。惟被告於2017年2月起違約，未有出糧，並通知梁指單方面終止合約。梁於同年4月的收入銳降至5萬元，而合約本來至2018年10月才完結。梁遂向被告追討合共430萬元損失，後來金額修訂為151萬元。

判詞指，被告呈交的抗辯書反指是梁違約在先，未經其批准私下接工作，又不通知被告。被告並指梁未能完成獲指派的工作，且未經被告批准下擅自離港，故此被告終止合約，更向梁反申索129.5萬港元。惟被告並未呈交任何證人口供或文件支持其說法，故法官不會考慮被告的指控。

本案原定於去年6月開審。根據梁呈交法庭的經理人合約，有關待遇的部份寫明被告於兩年合約期內，每月會支付梁「不多於25萬元基本薪酬」。法官見狀指出，即使零元也是「不多於25萬元」。梁遂修訂申請書，指雖然條文寫明「不多於25萬」，但雙方均有共識梁的底薪為25萬。案件其後正式開審，惟被告全程缺席審訊。

法官總結指，考慮到梁提交的書面證供、其律師的陳詞及所有文件，加上被告沒有出庭抗辯，裁定梁勝訴，被告須向梁支付欠薪151.2萬元。

【案件編號：HCA1165/17】

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