市民前年9月發起「和你塞3.0」行動，其間大批市民在沙田港鐵站內聚集，及後與進站驅散的防暴警察爆發衝突。一名電腦技術員被指當晚在站內用電筒照射督察，被眾警制服兼拉進車站控制室，多名示威者見狀，向警員投擲月餅罐等物以圖救人。事後一男一女被指有份擲物，被控暴動罪，而技術員則被控拒捕及管有攻擊性武器罪，案件今在區域法院開審。涉案督察供稱，當時遭黑衣人以電筒照射後發射胡椒噴霧，並在制服黑衣人期間推開詢問其姓名的男子，以防有人搶犯。

案發於前年9月7日，首被告女經理劉婉玲（46歲）及任職活動策劃員的次被告謝嘉綸（44歲）同被控一項暴動罪，控罪指他們在沙田港鐵站與其他身份不詳的人參與暴動。首被告另被控一項襲警罪，指她襲擊督察1663。

第三被告電腦技術員李俊霖（28歲）則被控拒捕及管有攻擊性武器罪，指他在沙田站抗拒督察1663，以及在該站B出口管有兩支雷射筆。

推開查問被捕者姓名男子 以防有人搶犯

案發時擔任鐵路警區東鐵綫指揮官的督察1663劉俊豪，現已升任助理總督察，為深水埗分區助理指揮官。劉供稱，案發當晚看見40至50名示威者在港鐵站非付費區集結，有人叫口號，又以雷射筆照射警員。劉擔心人手不足，於是撤退到車站控制室內。

及後警員8943報稱遭雷射筆照射眼部，感到不適，劉遂和同袍護送他登上救護車送院，及後他看見一名蒙面黑衣人以電筒照向他，使他未能視物，他亦看不到那人是男是女。劉隨即向黑衣人方向三度發射胡椒噴霧，黑衣人亦跑進車站付費區。

劉追趕那名黑衣人期間，曾因轉彎導致其身影消失約一秒。其後黑衣人跑至控制室對面一間零食店外跌倒，劉亦追上並按他在地，又著同袍高級警員53424與52286上手銬。此時一名男子上前詢問黑衣人姓名，劉有見現場情況混亂，為免有人搶犯，遂將該男子推開。

第三被告遭警制服 首兩名被告涉擲物及關門欲救人

未幾劉發現黑衣人已站起，53424則拉住黑衣人的背囊，阻止他離開。劉見狀迅即上前，用警棍擊打黑衣人左腳一下，並推他到玻璃門後，再按他在地上。53424和52286則再向黑衣人上手銬，劉亦設置封鎖線。

此時警員使用武器驅散逼近他們的示威者，當中劉五度發射胡椒噴霧。及後劉協助52286拉起黑衣人，惟地面因胡椒噴霧而變得濕滑，劉與黑衣人糾纏期間雙雙跌倒。

控方開案陳詞指稱，以強光照射劉、並且掙脫警員控制的黑衣人，正是本案第三被告李俊霖。控方續指，劉繼續阻止第三被告逃跑，其間遭第三被告咬手臂數下。而劉和其他警員試圖制服第三被告時，約50名蒙面示威者走近他們，以雷射筆照射警員，又投擲雨傘和銀色桶。戴口罩的首被告被指身處示威者之中，向警方掟縮骨遮，其後拾回。而第三被告在繼續掙扎期間，被警員帶進車站控制室。

督察頭暈嘔吐獲批三天病假

示威者繼續不斷向警方投擲金屬柱和揮動雨傘，並阻擋警員關上控制室的門，但警員最終仍能把門關上，及後示威者亦散去。首被告被指在那時向劉投擲金屬物件，打中劉的後腦；次被告則疑衝前用遮制止警員關門，當時他沒有蒙面。警員將第三被告拉進控制室後，將他拘捕，並搜出其背囊內藏有兩支雷射筆。

劉督察事後和同袍一起驗傷，劉本人報稱頭暈嘔吐，證實頭部輕傷，手臂發紅和腿部擦傷等，獲批三天病假。至於劉的三名隊員，有人證實腰部及肘部等處受傷，獲批五天病假；另有兩人證實手指受傷，獲批病假兩天。

事後港鐵發現沙田站內有兩個滅火筒及兩個垃圾桶鋁蓋不翼而飛，另發現多項設施遭損壞，包括3部八達通增值機、9部售票機、2部入閘機、4部閉路電視攝影機，以及14支客務中心金屬柱等。聆訊下午續審。

【案件編號：DCCC33、193/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！