海關二級會計主任自言受工作壓力影響，在海關大樓茶水間偷拍女同事裙底照，遭另一同事揭發報警。他今日在東區裁判法院承認一項遊蕩導致他人擔心罪，主任裁判官羅德泉先為他索取感化及社會服務令報告，押後至本月31日判刑，其間被告獲准保釋。

被告陳毅進（27歲）被控於去年9月15日在渣華道海關大樓29樓茶水間遊蕩，導致一名陳姓女子合理地擔心本身安全或利益。

辯方大律師呈上多封求情信，指被告已深感後悔，並強調悔意並非流於表面。被告自認對於犯案責無旁貸，事緣於對異性了解欠奉，不明白尊重別人需要保持距離。

被告於案發後已尋求心理專家輔導並報讀法律課程，提醒自己不要再犯事。辯方又指，被告當時工作上有一定壓力，一個人需負責兩個人的工作量。事件揭發後被告亦遭辭退。原先月入3.3萬元的他，本月24日將獲新的會計工作，月入2.9萬元，希望法庭判處非監禁式刑罰。

案情指，陳姓女事主當日在茶水間洗杯，另一同事經過，看見被告蹲在陳的身後，並用手機拍照，於是上前與被告對質。被告承認犯事並懇求對方給予機會，又將手機內的相片删除。其後他再寫信給女事主表達悔意，承諾不再重犯，並要求她不作追究。有人將事件向上司透露，經商談後女事主決定翌日報警。被告其後在寓所內被捕，承認犯案。

【案件編號：ESCC481/21】

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