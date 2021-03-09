【本報訊】中央決定閹割香港選舉，令香港民主大倒退，特首林鄭月娥卻無視港人對此的憤怒。她接受內地官媒央視訪問時稱，對於中央「完善」香港特區選舉制度、落實「愛國者治港」原則感高興，又形容推動港版國安法及「完善」選舉制度兩件工作後，令她覺得圓滿。

須12個月內完成修例

林鄭在訪問中稱，去年港版國安法頒佈「為香港開創了由亂及治的新局面」，對於全國人大常委周四將作出「決定」、加設重重關卡排拒建制派之外者參選，林鄭指「完善」香港特區選舉制度，就讓政治安全也有了保證，「做好了這件事是圓滿的」。

林鄭接受央視旗下英語新聞頻道中國環球電視網（CGTN）訪問時則指，由於其特首任期將於明年6月結束，而明年3月便要進行下任特首選舉工作，因此特區政府須於12個月內，根據人大決定完成修改選舉制度的本地立法工作，再就選舉作出安排，包括選民登記和確定投票日等。

她又指，按照人大副委員長王晨說法，相信人大常委會稍後公佈中，「資格審核機制」將發揮重要作用， 並聲稱有關機制是為確保「愛國者」才可加入治理團隊，而非為剝奪某些政治觀點人士的參選機會，與參選人喜歡資本主義或共產主義、支持多一點或少一點民主，又或者支持還是反對政府無關。