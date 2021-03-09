【本報訊】去年中學文憑試歷史科有關中日戰爭試題遭批鬥，最終教育局宣告「殺題」，更表明明年將安插專家參與審題。本報收到匿名投訴，今年文憑試歷史科審題委員會七名非考評局成員中，至少有兩人現正任職教育局。本報根據投訴人提供的成員名單，發現其中兩人與教育局一名高級課程發展主任及一名項目主任同名。

DSE落實改善擬卷機制

投訴人稱，今年文憑試歷史科審題委員會已有確定名單，其中四人來自教育局，形容考評局情況「變壞得非常快，令人黯然神傷」，投訴信附上四人名字及職銜。本報翻查政府網頁，發現名單中有兩人的姓名與一名現任教育局高級課程發展主任，以及一名項目主任相同。另外兩人則分別為一名近年被借調到教育局的相關學科老師，及局方相關學科專責委員會的主要成員。

考評局接受查詢時未有正面回應上述名單是否真確，僅指委員的背景各有不同，包括大學教授、中學教師或校長等。

考評局續表示，2022年文憑試起會落實改善擬卷機制，包括委任教育局課程專家以當然委員的身份參與委員會，如有人違反保密原則，即屬犯法，有機會判處監禁六個月。

教育局則回覆稱，因應2020年文憑試歷史科考試出現偏離課程和評估指引的試題，考評局將採納教育局專責小組的建議，包括邀請教育局課程專家，以當然委員身份參與各審題委員會，委員會成員的任命和相關資訊必須保密。

去年文憑試歷史科試題因一條涉及中日關係的試題引起爭議後，教育局成立專責小組跟進，並向考評局提出改善建議，包括邀請教育局的「課程專家」以當然委員身份，參與文憑試24個甲類科目的「審題委員會」，協助制定試題及評卷參考，並於2022年全面實施。