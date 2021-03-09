【本報訊】對於持英國BNO簽證可提早提取強積金，移英港人Marco直指是「德政」。去年7月以LOTR移民英國的Marco，早前申請BNO簽證，目前還在等候批核中，他指由於已屆退休年齡，資金足夠在當地「慳慳地」生活，故提早提取強積金對其來說沒有太大逼切性。不過，他亦不願意將錢「滯留」香港，坦言「最好盡快拎返走，做乜要擺錢喺香港」。

顧問：有助吸引游離派

Marco又指，年輕夫婦若育有小朋友，生活開支壓力大，如能「拎返強積金」，確實可以紓緩移英經濟壓力。

今年35歲、任職公務員的Annie亦認同此說法。她預計今年4月連同在銀行工作的丈夫，以「5+1」BNO新政策入籍移民英國，並已於民政處宣誓表示會永久離開香港。由於她擔心在英國生活資金不足，故謂若能在移民前能取回強積金將更心安。

「我同丈夫工作近10年，總共加起嚟強積金大概100萬。移民時可以攞返最理想，但即使拎唔到，我哋仍然不會暫緩移民步伐，因為對於香港越加瘋狂嘅政治打壓，實在感到心寒」。她指出，約一個月前曾向宏利申請提早取回強積金，卻遭職員以不接受BNO護照作為永久離港證明而被拒之門外，及後將會再向宏利作出查詢。

移民公司UK Majesty首席移民顧問文偉成指出，自BNO「5+1」派台後，單於2月尾至今已獲30至40宗查詢，相信新MPF政策有助吸引「游離派」移民英國。「大部份移英人士都有足夠資金生活，相信對欠10至20萬買樓嘅移民客最有幫助」。