武漢肺炎疫情下，救護人員站在抗疫最前線。消防處去年共處理7,557宗確診召喚，其中3名救護人員曾受感染。處方又指，「嚴防疫症」將為來年工作計劃之一，亦計劃採購「滅火機械人」，並會在全港消防局及救護站外添置超過100部自動心臟除顫器，供市民使用。

連續2年不開年度記招

受武漢肺炎影響，消防處連續兩年無召開年度記者會，僅在網上發文作年度工作回顧。

消防處去年招聘了445名消防和救護職系人員，當中81名為主任級，364名為員佐級；今年則預計招聘約927名消防和救護職系人員，其中131名為主任級，796名為員佐級。消防處指，由於消防隊長職系仍有招聘困難，處方將繼續進行全年招募。

續全年招募 擬另購滅火機械人

消防處來年續以「嚴防疫症」為工作計劃之一，並計劃採購「滅火機械人」，用以協助消防人員在複雜和高風險的火場環境進行長時間的滅火及偵測工作。

消防處亦計劃在全港消防局及救護站外添置超過100部自動心臟除顫器，供公眾人士於緊急時使用。而消防處第四代調派系統，其設計及建構工程將於2021年第一季完成，料可於2023年投入運作。

3分局分階段啟用

消防處同時預告，受屯赤隧道而需重置的屯門滅火輪消防局將於今年落成啟用；而因機場三跑增建的3間消防局等及設施將分階段於2022年至2024年落成啟用；位於落馬洲河套地區的消防局暨救護站則預計於2024年第四季落成啟用。

處方又指，世界上第一艘獲得船級社認證的民用核生化防衞船、新購的「七號滅火輪」已於去年10月正式投入工作，具備處理核生化及輻射事故的能力。處方亦正採購一艘快速救援船和一艘滅火輪，以加強香港東面水域的救援效率，預計分別於2021年第四季及2022年第三季交付。

火警召喚按年少10%

而消防處去年接獲的火警召喚共有33,632宗，與2019年下跌10.6%；當中三級或以上的火警有4宗，較2019年減少3宗。

消防處去年亦接獲28,752宗樓宇火警召喚，較2019年下跌8.7%。特別服務召喚則有32,358宗，較2019年下跌8.3%。

消防處去年共進行37萬次防火巡查，共發出6,141張「消除火警危險通知書」，並作出808宗檢控。打擊非法燃油轉注特遣隊去年亦檢獲23萬公升非法燃油，並作出81宗檢控。危險品巡查專隊則檢獲超過2,580公升的易燃液體（第五類危險品）及超過50公升的腐蝕性物質（第三類危險品），並向相關人士提出檢控。

3救護員染疫 80人須檢測

至於救護召喚，去年有達689,788宗，較2019年下跌16.1%；其中緊急救護召喚佔640,236宗，較2019年下跌16.5%。

消防處去年曾處理合共7,557宗確診武漢肺炎的召喚，涉及2,652名救護人員及37名消防人員。有3名受感染的救護人員在接受治療後已康復出院，亦有80名人員一度被送到檢疫中心接受檢疫觀察。

消防處指，已於東涌及竹篙灣兩個消防局暨救護站加設消毒設施，並有約60名現職人員協助衞生署上門檢查正在接受強制家居檢疫的人士；並派出12名現職人員至個案追蹤辦公室，協助安排確診病人及其出現病徵的密切接觸者盡快送院。

消防處於去年10月起全面使用「消防員定位系統」，系統包含「個人警報器」及「手提探測器」，以提升前線消防人員於火場中的工作安全及行動效率。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！