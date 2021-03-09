被視為中國大外宣機器的中國環球電視網（CGTN），繼上月初被英國指控遭中共操縱而需要釘牌後，英國通訊管理局（Ofcom）周一再以CGTN過去兩則報道違反公平中立原則為由，裁定罰款共22.5萬英鎊（約242萬港元），涉事的兩則報道分別為2019年的香港反送中運動，以及2013年的英籍私家偵探韓飛龍在華被捕事件。

英國通訊管理局周一先後發佈兩項聲明，當中指CGTN在2019年8月至11月的五個有關報道香港反送中運動的節目欠缺公正。另外，CGTN在2013年及2014年報道英籍私家偵探韓飛龍，因涉及英國藥廠葛蘭素史克貪污案而在華被判囚一事，其後並播出他在鏡頭前被迫「認罪」的片段，有關做法令公眾誤以為韓飛龍自願認罪，故裁定有關報道違反公平和私隱權。

裁桂民海鄭文傑「認罪」片不公

英國通訊管理局就該兩宗事件，向CGTN的英國持牌機構星空華文傳媒有限公司分別罰款12.5萬和10萬英鎊（約134.4萬和107.6萬港元）。

Ofcom又裁定CGTN過去播放瑞典籍書商桂民海，以及英國駐香港領事館前僱員鄭文傑被迫「認罪」片段的投訴成立，指出CGTN在處理桂民海的「認罪」片段時，手法上對他並不公平，至於處理鄭文傑的「認罪」片段則沒有尊重對方私隱，預料CGTN將面臨更多罰款。

對於Ofcom的裁定，中國外交部發言人趙立堅昨日指，堅決反對Ofcom一再對中國媒體的正常報道工作設置人為障礙，敦促當局撤銷決定，形容事件是「赤裸裸的政治打壓，荒唐可笑」，更指當局要查處的應是英媒長期涉華、涉港的失實虛假報道，籲當局停止政治操弄，中方會保留進一步作正當和必要反應的權利。

法國批出牌照 或可重返英德

中國官媒央視旗下的英語新聞頻道CGTN，一直被視為中共大外宣的機器之一。不過，Ofcom因認定CGTN實際由中共控制的組織操縱，上月初撤銷了其在英國的廣播牌照，德國其後也跟進停播CGTN，事件被視為中共大外宣在歐洲受挫的象徵。

然而，CGTN其後於本月初因為符合法國較寬鬆的廣播規管，而獲法國方面批出廣播牌照。根據英法兩國有份簽署的《歐洲跨境電視公約》，這意味着CGTN可重返包括英國和德國在內的公約締約國。據英媒引述CGTN英國發行商表示，他們暫未接獲CGTN就重返英國進行聯絡。

路透社/金融時報