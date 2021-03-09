【本報訊】47名參與初選的民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，當中43人已被關押逾一星期，男被告分別還柙於荔枝角收押所及赤柱監獄，各人親友風雨不改探望，爭取15分鐘見面時間，為牆內人帶來安慰及支持。雖然長日漫漫，各人鬥志不減，劉頴匡獲女友代訂《蘋果》在獄中閱讀，形容《蘋果》是精神支柱，但美中不足是體育版被抽起令他無法得知英超最新賽果；陳志全則唱歌自娛打發時間，亦呼籲「寫信師」給他寫信支持。

劉頴匡冀《蘋果》港聞摘錄體育新聞

劉頴匡女友黃于喬（Emilia）由上周五起每日到荔枝角收押所探望，她早前為劉在收押所內訂閱《蘋果》，劉更形容是精神支柱之一，讓他可了解牆外世界。不過懲教署防範囚犯賭博抽起體育版，令關注英超賽果的劉非常納悶。她稱，昨日探訪時劉多次問及前晚車路士對愛華頓賽果，她笑稱劉希望《蘋果》編輯可在港聞版摘錄體育新聞，惠及獄中讀者。

朱凱廸妻子昨晨到赤柱監獄探望丈夫，但較預計時間遲三小時才完成探訪，笑言「會吸取教訓，聽日再早啲嚟」，務求成為第一批探訪人士。她指朱凱廸在獄中每日寫信，她亦寄信給丈夫，但丈夫仍未收到信。

同時還柙赤柱監獄的有陳志全（慢必），他不習慣監房飯清減不少，人民力量副主席蘇浩昨指，陳志全在獄中不時唱歌自娛，更唱了葉德嫻的名曲《明星》，又希望大家多寫信給他，「可以加啲歌詞畀佢，等佢一路睇信一路唱歌。」他又指「快必」譚德志亦與前往探望的劉嘉鴻說笑，稱「預咗會要上呢艘輪船，但點都諗唔到會同（胡）志偉同呼吸共命運齊做運動傾兩嘴，變咗一隊」。

不少還押人士透過社交媒體報平安，岑敖暉的facebook專頁指，岑「每日最開心就是探訪時間，因為可以見下其他人」，生活亦有規律，早睡早起；譚凱邦妻子則指譚已收到報紙，讓他可以閱報消磨時間，引述丈夫感謝上周在法庭外送車的市民。鄒家成的友人亦指鄒不論在庭上或還柙都「有講有笑，好×嘈」，未因失去自由而情緒低落。