【本報訊】毒品調查科警員利用facebook及Instagram等社交媒體，以未成年女童作目標，獻上甜言蜜語，以「老公老婆」相稱，趁見面時性侵，甚至逼誘女童在公園性交，還找未成年兼職女友「起雙飛」，先後狎玩六名女童。該名「淫警」早前承認非禮等八罪，判監3年10個月。律政司昨證實已就刑期提出覆核，並獲上訴庭批出許可，將排期聆訊。

事主最小11歲 網民質疑判刑輕

一度被控強姦的被告余俊鑫（35歲，圖），早前承認向16歲以下兒童作出猥褻行為、管有兒童色情物品、非禮及非法性交共八罪，事主年齡介乎11至14歲。心理報告顯示其重犯機會屬中等至偏高。

律政司發言人昨回覆查詢指，律政司已根據《刑事訴訟程序條例》第81A條向上訴庭申請覆核刑罰許可，並獲批許可，將會依據既定程序排期聆訊。由於案件司法程序仍在進行，不適宜就案件作進一步評論。

區域法院法官祁士偉早前判刑指，被告的警員身份並非加刑因素，惟本案涉及六名事主，被告犯案次數頻密，雙方年齡差距大，屬違反誠信，這些都是加刑因素；並斥責他利用社交媒體隱藏身份搜獵女童，雙方地位不對等，兩名女童在被告施壓下就範，另一人更有心理創傷，最終判他入獄46個月。

判刑隨即引起社會迴響，有網民質疑判刑3年10個月過輕，又指摘提倡保護兒童的「護苗基金」未有就案件發聲。護苗基金其後發表聲明，斥被告天理不容，認為刑期不足反映案件嚴重性和達阻嚇之效。