【本報訊】限聚令一直被批評防疫為名，政治打壓為實，是政府針對示威者的手段，就連送車師也不放過，但對於搞大型活動的親政府人士則放生。若市民接受定額罰款，現時位位只需付款5,000元便可了事；若堅持抗辯，則需面對最高刑罰為罰款25,000元及監禁半年的風險。有大狀不諱言，有關設定難免令人有「唔妥協就罰重啲」的觀感，並指法例容許定額罰款解決，反映「根本係輕到可以罰款」；認為若被告上訴，有助由較高法院釐清是否應嚴重至判監。

大狀：首犯判監未免過重

根據第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。但涉案人可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

有大狀指，緩刑等同判監，然而條例明明容許用定額罰款方式處理，除非涉案人有多次相類紀錄，否則首次觸犯便判監，未免過重。他指交定額罰款豁免法律責任的安排，跟認罪獲減刑的意思相近，可免卻因審訊要傳召證人及法庭花時間處理。

他提醒若拒絕妥協的市民，要清楚可能會被判監，「唔好誤會以為原本定額罰款唔認罪都一樣係罰款」。