【本報訊】人民力量成員錢寶芬2018年9月到高等法院旁聽聆訊，疑因安檢問題在梯間推跌外判女保安員，經審訊後被裁定普通襲擊罪成，判監七天，緩刑一年。她不服定罪提上訴，高院法官陳慶偉昨處理上訴期間，大談高院保安措施，趁庭上有旁聽人士疑用手機拍照，直指本港法庭保安屬全世界「最鬆懈」，舉例英國「電話都唔畀帶，因為可㩒掣引爆炸彈」，更揚言「殺法官都唔係唔會做嘅事」。

代表錢寶芬的大狀陳詞提及，錢當日只是意外觸碰阻止她上樓梯的女保安員，惟原審裁判官沒考慮這個可能性。法官陳慶偉不同意，指有保安「叫住佢唔好走」，但錢寶芬仍強行衝前，故並非意外，直指她是罔顧後果。

「打死人好多都係老人家」

其間陳官自言每天到高院上班也要通過安檢。大狀聞言驚訝道：「你都要？警察唔使喎！」陳官隨即改口說：「我哋日日返工，認得我哋，當然鬆啲。」

大狀續稱，錢年紀不輕，不會「咁蝕底」突然衝向保安員。惟陳官以其處理過的案件作例子反駁，「呢度啲謀殺案，三言不合，一拳打去就死人，好多都係老人家」，又指有些老人家很溫和，但亦有具侵略性者；老人癡呆患者亦有「郁都唔郁」以及「好暴戾」之分。

此時庭上保安懷疑旁聽席有人偷拍，上前了解，陳官要求該名人士收起電話之餘，又趁勢指出：「嗱，咁就有拗撬喇！」陳官進一步稱，法庭禁止帶水入庭，聲稱因有法官曾「俾尿淋過」，又謂曾有人帶刀入庭，劈在枱面上。

陳官其後大談法庭保安措施，直言：「香港法庭嘅保安係全世界最鬆懈嘅法庭」，舉例指英國法庭不容攜帶電話內進，以防「㩒掣引爆炸彈」，「殺法官亦都唔係唔會做嘅事」。

錢寶芬上訴案押後宣判

律政司陳詞則指，裁判官已就兩名保安員證人的口供作出充份分析，雖然二人口供有分歧，但不影響裁決。陳官聽罷陳詞，押後宣判。

本案源於前警司朱經緯2014年用警棍毆打途人案，朱被裁定罪成，2018年9月14日向高院提出上訴。錢寶芬被指於聆訊當天，在法院地下至一樓的3號樓梯間襲擊女保安員張蘭綺，張聲稱跌倒後盆骨骨裂。

案件編號：HCMA273/19