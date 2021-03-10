【港版二二八】曾幾何時，監獄是聽來陌生之境，但隨2019年起政治犯湧現，還柙叫「拋」、定罪叫「泊」，許多年輕人耳熟能詳。原來每一個明天，未必都能再見，有初選被捕者家屬無間斷每日探訪，「見得一日係一日」。囚權組織連日預備應急探監物資、探訪班，只為減輕哪怕只有一點牆內人和家屬負擔。有小店為在囚、還柙人士免費驗配獄中適用眼鏡，心痛卻未言棄。當我們與監獄的距離越走越近的時候，彼此也擁抱得越來越緊。

記者︰黃翠儀

初春乍暖還寒，穿上毛衣的黃于喬（Emilia）如常一大清早乘車到荔枝角，自嘲居於「大西北」屯門，所謂如常其實亦只是由今年3月開始，先是以律師助理（paralegal）身份到法庭，其後以家屬身份到收押所排隊探訪。還柙人士探訪時間一般為早上9時到下午1時，為確保能順利探訪，她要趕上8時半開始的登記時段，「萬一話轉咗倉去赤柱，我都有機會即刻趕去；但如果我10點幾先嚟，咪一定見唔到佢？」

探訪對象，是交往八年的男朋友——前民間集會團隊召集人劉頴匡。1月6日，劉頴匡被指控違反國安法遭上門拘捕，當時他身在女友家中，「其實當時以為拉我，去到我屋企喎，點知係拉佢，仲要係因為選舉，當時係覺得荒謬到……有時真係忍唔住笑。」47名民主派人士因參與去年初選被控以國安法罪名，現時有43人仍在還柙，劉頴匡屬其中之一。

貓毛外套探望 劉頴匡女友︰探得一日得一日

這天她帶上給男友寄信用的郵票，和沾有愛貓貓毛的外套和襯衣，希望可交換劉頴匡上星期上庭所穿的衣服，「審咗四日定唔知幾多日，太多日喇冇衫換好臭，條底褲反轉再反轉咁着，要帶新衫畀佢上庭用」。未料到探訪完畢步出收押所，仍是捧着這袋衣服，「原來一定要一次過拎晒衫褲鞋，先可以出返佢上次啲衫，我要聽日再攞返畀佢」。

她很珍惜每日這段相聚時刻，堅持每日探訪，「探得一日得一日，直到佢真係定罪就冇得探咁多，希望去到我見到佢又跳跳紮，我又跳跳紮，都係好精神、開心咁見面」。要這樣見面直到何時？「唔知呀，可能係無了期，會咁樣諗過。」

男友仍在牆外時，他倆並非從未想像過這種未來。2月26日收到「國安」來電通知提早報到，二人立刻到律師樓簽紙，笑言「唔係結婚，係簽General power of attorney（全權授權書），等我可以代佢處理文件，因為除咗我都冇人會處理佢嘅嘢，哈哈」。

獄中嚴限眼鏡規格 小店老闆免費驗配

其他準備工夫，包括報到前和他到小店「視點護眼」配新眼鏡。該店老闆Ben其後發帖公佈，免費為在囚、還柙人士配獄中適用的眼鏡，始於去年年底因逐漸多人問津，Ben開始了解監獄眼鏡規定，「要全黑，唔准有金屬部件，其實要特登批發商搭批發商先搵到全膠製，平時螺絲位佢係要榫口位啪實佢，眼鏡盒都要全膠，平時有磁石嘅唔得」。

近來多人「幫襯」膠眼鏡，他心情矛盾，「12月到2月大約20、30個配，呢排呢幾日都差唔多有20個，有家屬係攞住張相或者就咁對返頭仔大中細，等我哋幫佢揀框size」。多數「客人」屬年輕人，亦有銀髮族，心酸眼見多人或面臨別離，「好體會到真係有好多人被捕。之前有對情侶嚟配，男仔要全膠，專登去揀一副貴少少送嘅畀女朋友，因為唔知幾時再有機會送禮物畀佢……我哋都……唔知點講。」

石牆花支援物資 同事︰執定自己嗰份

為支援在囚人士，立法會社福界前議員邵家臻去年創辦石牆花，回顧這半個月，他形容和同事們不斷挑戰極限，「反送中不斷拉人，理大暴動案之前兩個幾禮拜，拋（還柙）咗廿幾人。初選47個，經我哋手（提供應急物資）都有30幾個，因為事實上大家要知道，懲教啲嘢好難搵」。

「47個入面，有40幾個我識嘅，其實係忙到唔會去諗自己情緒，好多嘢要安排。」邵家臻雙眼泛紅，唯一寬慰，是和家屬連繫在一起，「以前做議員，未必會見到佢太太，但到咗坐監呢啲關頭，大家係會打開心扉，暴露晒最脆弱地方」。

職員阿甘提醒被收押者親友，探訪前應先想好問題，「短短15分鐘，老實講第一次探好多人真係喊都喊咗5分鐘，一定要抄低佢想要咩，有咩幫佢喺出面打點，出面做遲一日，入面可能已經遲多好多」。

即使站於支援崗位亦毫不輕鬆，「因為2014年到今日其實大家係行同一絛路，即係我都可能會身處佢嘅位置。同事傾閒偈係會講笑話執定自己緊急包，驚人執錯，我哋熟吖嘛，呢個係我哋嘅心態，但唔緊要嘅，大家唔係孤單一個」。