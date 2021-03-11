46歲無業男去年1月至2月間先後四度持刀打劫便利店，其中一次因店員稱「冇人買嘢收銀機打唔開」，令他無功而還，一怒下揮刀劈向收銀櫃枱上，其餘3次則共劫走逾1.5萬元現金。警方事後循閉路電視片段鎖定疑犯，最終在無業男入住的賓館內將他擒獲。涉案男子今於高等法院承認三項搶劫及一項企圖搶劫罪，判監5年。

被告梁健培（46歲）曾任廚師，案發前失業已一段日子。他與前女友育有一名8歲女兒，惟女友已離開，女兒則由社署安排入住兒童之家。

法官判刑時同意辯方所指，被告犯案時戴了太陽帽及口罩，若非他自己承認與其他案件有關，要證人成功認出他，確有難度，因此酌量減刑，最終判他入獄為5年。

四項控罪發生於去年1月30日至2月18日間，地點分別為深水埗欽州街、港鐵尖東站、灣仔皇后大道東與駱克道。被告每次均以便利店為目標並持刀犯案。他首次將刀放到店內收銀櫃枱上，以普通話聲稱「打劫」，並指示店員將收銀機內2,600元現金放進他帶去的環保袋中，然後逃走。

被告於8天後再犯案，劫走尖東站內便利店近5,000元。同月17日早上，他打劫灣仔同勝大廈的便利店，卻因店員聲稱開不到收銀機而事敗，被告憤而將刀擊向櫃枱，造成枱面一道裂痕。最後一次案件發生於翌日，被告打劫駱克道本德大廈的便利店，劫走7,700多元。

由於被告每次犯案的衣著打扮均相似，警方懷疑是同一人所為，循天眼分析調查，發現被告其中兩次犯案前，均從尖沙嘴美麗都大廈的賓館步出，遂上門將他拘捕，搜查下起回他用以犯案的35厘米長刀具及環保袋。當時他身上只剩41.5元。

【案件編號：HCCC231/20】

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