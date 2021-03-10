【本報訊】觀塘裕民坊重建計劃自2007年開始，至今仍有部份商戶堅拒遷出。協助街坊的組織「活在觀塘」表示，現時約有六名街坊拒絕搬遷，惟他們早前收到執達吏通知，市建局料於月底清場。有街坊哭訴店舖充滿美好回憶，亦有商戶揚言以鐵鏈將自己綑綁在店內留守。

斥市建局踩死基層

裕發果汁店在觀塘裕民坊開業逾50年，店主張太是台灣人，上世紀七十年代與丈夫結婚並移民香港，其後一同經營果汁店，惟丈夫2009年離世。年屆七旬的她指果汁店充滿夫妻間的美好回憶，更一度哽咽道「佢（老公）走嘅時候叫我守住呢間舖㗎」，強調不考慮接受任何賠償方案，將堅守至最後一刻。

另一留守商戶百家匯特賣場的東主林遠志則稱，市建局曾與他和合夥人商討賠償方案，但聲稱其店舖位置人流較少，賠償亦會較少。他批評特賣場相鄰小巴站，人流理應是最多，卻面對不合理的賠償，揚言將以鐵鏈把自己綁在店內對抗清場，「市建局成日話建設美好社區，唔係將低下階層踩死晒」。

關注社區保育組織「活在觀塘」創辦人袁智仁表示，大多數商戶希望在觀塘原址復業，但市建局的回遷計劃極為嚴苛，商戶復業後亦難以維生，促請市建局暫緩清場安排再作商討。組織負責人馮炳德則建議局方參考衙前圍村做法，透過逐步加租形式安置商戶。

市建局澄清，法院執達主任計劃月底清場屬誤解，局方向商戶發出通知書時，只要求他們在七日內，即3月9日前遷出。

市建局表示，如商戶在期限屆滿時仍然未遷出，法院執達主任會按法庭命令再次發出通知書，現時未有具體執行日期。如商戶在清場前願意接納賠償方案並遷出，局方會發放津貼及協助搬遷。